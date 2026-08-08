Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал об эмоциональном состоянии вернувшегося вратаря Евгения Латышонка.
«Латышонок счастлив. Он получает игровое время, приехал в команду, в которой его все любили. Влился в коллектив очень быстро, потому что его многие знают», – сказал Петров.
- «Нижний Новгород» приобрел Латышонка у «Зенита» и тут же отдал в аренду в «Балтику». Вратарь сыграл за калининградцев в матче 2-го тура РПЛ.
- 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
- Он уже выступал за «Балтику» в 2019–2024 годах.
Источник: «Чемпионат»