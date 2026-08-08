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Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»

8 августа, 00:07
6

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал об эмоциональном состоянии вернувшегося вратаря Евгения Латышонка.

«Латышонок счастлив. Он получает игровое время, приехал в команду, в которой его все любили. Влился в коллектив очень быстро, потому что его многие знают», – сказал Петров.

  • «Нижний Новгород» приобрел Латышонка у «Зенита» и тут же отдал в аренду в «Балтику». Вратарь сыграл за калининградцев в матче 2-го тура РПЛ.
  • 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Он уже выступал за «Балтику» в 2019–2024 годах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Латышонок Евгений Петров Максим
Комментарии (6)
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Просто-333
1786137880
А какие были эмоции когда убегал в Зенит ..
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FWSPM
1786169226
выкинули как использованную резинку
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Константин-Шапкин-google
1786175999
Всё логично.
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СПОРТ 21 века
1786181618
Можно говорить что угодно, но он в Зените стал чемпионом России. Пусть и сидя на скамейке, зато у Балтики теперь есть игрок такого статуса. Думается, каждая сторона от этого выиграла. Латышонок получил, что хотел, а Балтика — качественную замену ушедшему вратарю, да ещё и за небольшую сумму денег...
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paracetamol
1786220471
Счастлив? Но чемпионом он не будет!
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