Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал об эмоциональном состоянии вернувшегося вратаря Евгения Латышонка.

«Латышонок счастлив. Он получает игровое время, приехал в команду, в которой его все любили. Влился в коллектив очень быстро, потому что его многие знают», – сказал Петров.