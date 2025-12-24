Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Максим Петров
€ 2,80 млн
Максим Петров
Балтика
18 января 2001 (25), Балашиха
#73 | Полузащитник
166 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
19 августа
3
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
8 августа
6
В «Балтике» предложили прерывать таймы в РПЛ на 5 минут
2 июля
8
Петров – Батракову: «Чего позоришься?»
16 июня
5
У Талалаева нашли сходства с Симеоне
31 мая
1
Хавбек «Балтики» причислил «Спартак» к топ-клубам, вопреки мнению Аршавина
21 апреля
3
Фото
РПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
20 апреля
9
«Локомотиву» посоветовали двух футболистов на замену Батракову
18 апреля
1
Игрок «Балтики» ответил, кто победил бы в бою Талалаева и Челестини
28 марта
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
28 марта
3
Карпин оценил дебют Мелкадзе и Петрова за сборную России
27 марта
Карпин объяснил, почему в составе сборной России много футболистов
27 марта
5
Карпин прокомментировал вызов Мелкадзе в сборную России
20 марта
1
Петров из «Балтики» эмоционально высказался об отмене гола в ворота «Зенита»
28 февраля
5
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
26 февраля
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова
24 февраля
4
Полузащитник «Балтики» рассказал об интересе «Локомотива»
13 февраля
«Балтика» продлила контракт с футболистом, которого хотел забрать «Локомотив»
27 января
1
Стало известно, какую зарплату хочет получать Петров в «Локомотиве»
16 января
1
«Локомотив» может подписать хавбека «Балтики»
16 января
«Локомотив» и Петров из «Балтики» не могут договориться о зарплате: подробности
2025.12.24 14:37
3
«Локомотив» выкупит игрока «Балтики» за 100 миллионов рублей
2025.12.15 21:57
7
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
2025.12.11 10:50
Названы имена еще двоих футболистов, которых хочет подписать «Локомотив»
2025.12.03 19:26
Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ
2025.11.06 11:00
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.03 14:43
5
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.03 11:07
2
37-летний Дзюба сделал больше всех пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ
2025.10.20 19:40
1
Фото
Экс-футболист «Локомотива» перешел в команду-лидер Первой лиги
2025.01.17 11:03
1
2
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
4
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Видео
Речь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+