Карпин оценил дебют Мелкадзе и Петрова за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о первом матче Георгия Мелкадзе и Максима Петрова в составе национальной команды.

Нападающий «Ахмата» и полузащитник «Балтики» вышли на замену на 66‑й минуте товарищеской встречи с Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

Видеообзор матча в Краснодаре можно посмотреть здесь.

«Честно, мне очень понравилось. Петров и Мелкадзе сыграли хорошо.

Понятно, что уровень сопротивления был уже не тот, так что далеко идущие выводы делать пока бы не стал.

Но мне практически все понравилось из того, что они показали», – заявил Карпин.