Сборная России в домашнем товарищеском матче обыграла Никарагуа со счетом 3:1.
Уже в начале встречи Лечи Садулаев открыл счет, реализовав выход один на один после передачи Константина Тюкавина.
Гости сравняли благодаря дальнему удару Оскара Асеведо, с которым не справился Матвей Сафонов.
В компенсированное к первому тайму время Тюкавин уверенно реализовал пенальти.
В концовке матча Александр Головин добил соперника, замкнув навес после ошибки защитника Никарагуа у собственной штанги.
Источник: «Бомбардир»