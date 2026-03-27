Сборная России в домашнем товарищеском матче обыграла Никарагуа со счетом 3:1.

Уже в начале встречи Лечи Садулаев открыл счет, реализовав выход один на один после передачи Константина Тюкавина.

Гости сравняли благодаря дальнему удару Оскара Асеведо, с которым не справился Матвей Сафонов.

В компенсированное к первому тайму время Тюкавин уверенно реализовал пенальти.

В концовке матча Александр Головин добил соперника, замкнув навес после ошибки защитника Никарагуа у собственной штанги.

