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Товарищеские матчи. Сборные
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Никарагуа
Сборная Никарагуы по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fenifut.org.ni/
Тренер:
Отоньель Оливас
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ЮАР – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
15 апреля
2
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Головин: «Сборная Россия едва не впала в ступор из-за самоотдачи игроков Никарагуа»
31 марта
2
В сборной Никарагуа не считают Россию сильнейшим соперником: «Коста-Рика и Гана на том же уровне»
31 марта
5
Карпину поставили двойку за поведение в перерыве матча с Никарагуа
31 марта
1
Карпина похвалили за то, что он обматерил игроков сборной России
31 марта
4
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31 марта
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30 марта
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30 марта
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29 марта
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Вратарь сборной России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией»
29 марта
6
Мостовой – о сборной России: «Золотое время, никаких рисков и нервов, просто отдыхаешь»
29 марта
6
Видео
Карпин нецензурно ругался в перерыве матча России с Никарагуа
29 марта
21
Губерниеву не понравились слова Карпина после матча с Никарагуа
28 марта
7
Мостовой прокомментировал натужную победу России над Никарагуа
28 марта
1
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
28 марта
4
Видео
Колыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
28 марта
2
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
28 марта
7
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
28 марта
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Рахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
28 марта
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28 марта
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