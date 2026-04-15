Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа

Бывший заместитель главного редактора L’Equipe Жан‑Филипп Леклер заметил, вратарь Матвей Сафонов по‑разному играет за «ПСЖ» и сборную России

«Как можно так плохо играть против Никарагуа и так хорошо против «Ливерпуля»? Это настоящая загадка! Кроме концентрации, я не вижу другого объяснения. Возможно, Сафонов чувствует себя увереннее, играя за спиной защитников «ПСЖ», чем за спиной российских защитников?» – сказал Леклер.

27‑летний Сафонов не пропускает в Лиге чемпионов на протяжении трех матчей подряд.