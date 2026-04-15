Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа

Бывший заместитель главного редактора L’Equipe Жан‑Филипп Леклер заметил, вратарь Матвей Сафонов по‑разному играет за «ПСЖ» и сборную России
«Как можно так плохо играть против Никарагуа и так хорошо против «Ливерпуля»? Это настоящая загадка! Кроме концентрации, я не вижу другого объяснения. Возможно, Сафонов чувствует себя увереннее, играя за спиной защитников «ПСЖ», чем за спиной российских защитников?» – сказал Леклер.
27‑летний Сафонов не пропускает в Лиге чемпионов на протяжении трех матчей подряд.
- 14 апреля «ПСЖ» переиграл «Ливерпуль» на выезде со счетом 2:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч пробился в полуфинал.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за этот матч.
- В марте россиянин в составе сборной сыграл в товарищеском матче с Никарагуа. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу национальной команды РФ.
