Известны уже 18 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

Сегодня, 14:11

По итогам минувшей недели места в общем этапе Лиги чемпионов на следующий сезон себе обеспечили еще 6 команд.

Ими стали «Атлетико», «Ланс», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд» и «Шахтер».

«Атлетико» квалифицировался после матчей еврокубков. По их итогам Испания гарантировала себе 2-е место по очкам в таблице коэффициентов в сезоне-2025/26, что дало ей дополнительное место в общем этапе ЛЧ, которое получит команда с 5-го места в Ла Лиге. «Атлетико» с 63 очками после 35 игр уже не опустится ниже 5-й строчки. У идущей 6-й «Сельты» 50 очков за три тура до финиша. У «Бетиса» (5-е место) – 54 балла.

«Ланс» дома обыграл «Нант» (1:0) и обеспечил себе в Лиге 1 место не ниже 2-го с 67 очками после 32 матчей. От Франции в общий этап напрямую выйдут три команды. У идущего 3-м «Лилля» сейчас 61 очко на счету, у занимающего 4-ю позицию «Лиона» 60 очков после 33 из 34 игр.

«Галатасарай» дома победил «Антальяспор» со счетом 4:2 и стал чемпионом Суперлиги. Клуб получил единственное гарантированное место в общем этапе от Турции.

«РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Санкт-Паули» (2:1) и обеспечил себе 3-е место в Бундеслиге за тур до финиша турнира. От Германии в общий этап напрямую выйдут четыре команды. У «РБ Лейпциг» на счету 65 очков, а у его преследователей «Штутгарта» и «Хоффенхайма» по 61.

«Фейеноорд» сыграл дома вничью с «АЗ Алкмаар» (1:1) в матче 33-го тура Эредивизие. От Нидерландов в общий этап напрямую выходят две команды. Роттердамцы за тур до финиша национального чемпионата обеспечили себе 2-е место. У них на счету 62 очка, а у идущего следом «Твенте» – 58.

«Шахтер» досрочно завоевал звание чемпиона Украины благодаря гостевой победе над «Полтавой» (4:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги. Поскольку в финале ЛЧ-2025/26 сыграют «Арсенал» и «ПСЖ», которые уже квалифицировались в общий этап следующего сезона турнира через национальные чемпионаты, место, которое полагается обладателю титула Лиги чемпионов, было перераспределено.

По регламенту его получает клуб с наивысшим рейтингом УЕФА среди тех, кто станет в этом сезоне чемпионом своей страны и еще не попал в общий этап. Этим клубом точно будет «Шахтер».

Всего в эту стадию турнира уже вышли 18 команд.

