Сафонов поднимает кубок Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов накануне выиграл Лигу чемпионов.
Фотографы успели запечатлеть, как россиянин поднимает трофей над головой.
Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Фото: dpa / Global Look Press
Источник: «Бомбардир»