«Мой опыт вы знаете»: Смолов прокомментировал серию пенальти в финале ЛЧ

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Вратарь парижан Матвей Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
«Честно, даже непонятно, кому сложнее [бить пенальти в серии], первому или последнему. Мой опыт вы знаете (смеется).
Я хоть и болел за «ПСЖ», понимаю Габриэла. Жалеть будет неправильно, кто я такой, чтобы оценивать, но по-человечески я ему сочувствую, сопереживаю.
По-футбольному чуть позлорадствовал, хоть это и не совсем правильно. Я болел за «ПСЖ, Матвея Сафонова и за Хвичу Кварацхелию», – заявил Смолов.
Источник: «Острые шипы»