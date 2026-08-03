Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2026/27.
В этих парах определятся еще семь участников общего этапа.
Первые матчи пройдут 18-19 августа, ответные – 25-26 августа.
Путь чемпионов
«Левски» (Болгария) / «Кайрат» (Казахстан) – АЕК (Греция)
«Селтик» (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)
«Динамо Загреб» (Хорватия) / «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Викинг» (Норвегия)
«Мьеллбю» (Швеция) / «Слован» (Словакия) – «Арарат-Армения» (Армения) / «Целе» (Словения)
«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Орхус» (Дания) / «Сабах» (Азербайджан)
Путь представителей лиг
«Фенербахче» (Турция) / «Штурм» (Австрия) – «Спарта» (Чехия) / «Лион» (Франция)
«Олимпиакос» (Греция) / НЕК (Нидерланды) – «Юнион СЖ» (Бельгия) / «Буде-Глимт» (Норвегия)