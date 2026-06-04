Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.
Он выиграл с парижанами 8 трофеев за два сезона.
«Кто лучший российский футболист прошедшего сезона, включая игроков за границей? Назову Матвея Сафонова.
Всe-таки его достижения невозможно не отметить. И тот вклад, который Матвей внeс в завоeванные «ПСЖ» трофеи. Без Сафонова «ПСЖ» бы не выиграл столько», – сказал Сeмин.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»