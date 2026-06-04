Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

Он выиграл с парижанами 8 трофеев за два сезона.

«Кто лучший российский футболист прошедшего сезона, включая игроков за границей? Назову Матвея Сафонова.

Всe-таки его достижения невозможно не отметить. И тот вклад, который Матвей внeс в завоeванные «ПСЖ» трофеи. Без Сафонова «ПСЖ» бы не выиграл столько», – сказал Сeмин.