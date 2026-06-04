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Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»

Вчера, 19:25
4

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

Он выиграл с парижанами 8 трофеев за два сезона.

«Кто лучший российский футболист прошедшего сезона, включая игроков за границей? Назову Матвея Сафонова.

Всe-таки его достижения невозможно не отметить. И тот вклад, который Матвей внeс в завоeванные «ПСЖ» трофеи. Без Сафонова «ПСЖ» бы не выиграл столько», – сказал Сeмин.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей Семин Юрий
Комментарии (4)
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slavа0508
1780590954
Ну как то и без Сафонова выиграли ЛЧ прошлогоднюю и эту выиграли бы сто пудов . Сафонов не тащил команду это однозначно . просто хороший вратарь отнюдь не гениальный ...
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Skull_Boy
1780595673
Комментарий удален пользователем
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Айболид
1780598999
Конечно не выиграл бы . А вот без лузера и посредственности заАмбарного , затрофеили и по более .
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361isa@mail.ru
1780599735
Ну один трофей он точно вытащил в серии пенальти.
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