Определена главная звезда российского футбола

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов определил главную звезду отечественного футбола.

– Два наших футболиста играют в топовых европейских командах. Один из них – Саша Головин, писали, что «Монако» готов отпустить его. Нужно ли ему возвращаться в Россию?

– Ему не надо возвращаться в Россию. Он должен играть в Европе.

– Сафонов – главная звезда российского футбола сейчас?

– 100 процентов, человек выиграл Лигу чемпионов. Для него очень тяжело складывалось начало прошлого сезона, он вообще не был основным вратарем, его чехлили. Он выдержал эту конкуренцию, продолжил работать, доказал, что он лучше. Он завоевал место в стартовом составе и не отдал его до самого конца.