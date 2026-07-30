Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА

Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИФА.

Европейские футбольные чиновники обсуждают кандидатуру Аль-Хелаифи на должность главы Международной федерации футбола.

По данным источника, в Европе недовольны последними решениями действующего президента ФИФА Джанни Инфантино.

Выборы нового главы организации состоятся в марте 2027 года.