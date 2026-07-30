Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА

Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИФА.
Европейские футбольные чиновники обсуждают кандидатуру Аль-Хелаифи на должность главы Международной федерации футбола.
По данным источника, в Европе недовольны последними решениями действующего президента ФИФА Джанни Инфантино.
Выборы нового главы организации состоятся в марте 2027 года.
- Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
- Нассер Аль-Хелаифи руководит «ПСЖ» с 2011 года, а также занимает пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA).
- Инфантино планирует продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
Источник: Politico