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  • Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа

Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа

30 июля, 17:29
9

Источник разузнал информацию о жилье вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Париже.

«Миллион рублей в месяц тратит Матвей Сафонов на аренду элитной виллы в западном пригороде Парижа.

За эти деньги Мотя покупает:

– больше 300м² и шестиметровые потолки;

– удобную, а главное быструю логистику – до новой тренировочной базы «ПСЖ» около 12 минут езды на машине;

– приватность; участок находится в тупиковой части квартала и практически скрыт от посторонних глаз благодаря допзащите – со стороны улицы расположены дома, которые закрывают его территорию от обзора;

– простор; первый этаж выполнен по принципу open space. Архитектор объединил кухню, столовую и гостиную. В лаунж-зоне есть большой угловой диван;

– место для творчества – есть электронное пианино и галерея;

– места для снятия стресса игры – есть боксeрская груша, велотренажeры и т.д.;

– качественное освещение (чтобы глаза не болели) – лофт-подвесы с открытыми лампами Эдисона;

– стилeвый чилл; лестница на второй этаж консольная и со стеклянным ограждением – поднимаешься и оказываешься в комнате.

Также у Моти появилась новая тачка – Audi Q3 Sportback за 52 тысячи евро или примерно 5 миллионов рублей. С движком 45 TFSI, 20-дюймовыми дисками, виртуальной приборной панелью, адаптивным круиз-контролем и способностью разгоняться до 100 км/ч за шесть секунд.

Предварительно, еe выдали боссы ПСЖ, так как номера немецкие – скорее всего, клуб просто оформил машину на себя и выдал еe, нежели Мотя купил еe сам (с этим очень много законодательной мороки в Европе).

Тем не менее, эта самая скромная тачка среди игроков Парижа. Для примера: у Хакими в наличии Ferrari Purosangue за 450 тысяч евро; у Дембеле – Bentley Bentayga Mansory за 500 тысяч евро; у Люки Эрнандеса – Rolls-Royce Spectre Mansory за 800 тысяч евро. Да что уж там, даже у Шевалье лучше – BMW M60i за 140 тысяч евро. Ранее же Сафонов гонял на арендованном BMW X4».

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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сапёр 75
1785423286
Бывшая узнает , на перерасчёт алиментов подаст ))
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Цугундeр
1785428214
)) Электронна пианина, да боксёрска груша.. Ни курей и не задать скотине Молодец Матюша.)
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evmedevin
1785431932
Комментарий скрыт модератором
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АЛЕКС 58
1785432483
А почему не написали какие Мотькина Маруська носит трусы,В какой унитаз с.е.ре.т? Мы всё должны знать о Матрёне!
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