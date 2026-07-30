Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа

Источник разузнал информацию о жилье вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Париже.

«Миллион рублей в месяц тратит Матвей Сафонов на аренду элитной виллы в западном пригороде Парижа.

За эти деньги Мотя покупает:

– больше 300м² и шестиметровые потолки;

– удобную, а главное быструю логистику – до новой тренировочной базы «ПСЖ» около 12 минут езды на машине;

– приватность; участок находится в тупиковой части квартала и практически скрыт от посторонних глаз благодаря допзащите – со стороны улицы расположены дома, которые закрывают его территорию от обзора;

– простор; первый этаж выполнен по принципу open space. Архитектор объединил кухню, столовую и гостиную. В лаунж-зоне есть большой угловой диван;

– место для творчества – есть электронное пианино и галерея;

– места для снятия стресса игры – есть боксeрская груша, велотренажeры и т.д.;

– качественное освещение (чтобы глаза не болели) – лофт-подвесы с открытыми лампами Эдисона;

– стилeвый чилл; лестница на второй этаж консольная и со стеклянным ограждением – поднимаешься и оказываешься в комнате.

Также у Моти появилась новая тачка – Audi Q3 Sportback за 52 тысячи евро или примерно 5 миллионов рублей. С движком 45 TFSI, 20-дюймовыми дисками, виртуальной приборной панелью, адаптивным круиз-контролем и способностью разгоняться до 100 км/ч за шесть секунд.

Предварительно, еe выдали боссы ПСЖ, так как номера немецкие – скорее всего, клуб просто оформил машину на себя и выдал еe, нежели Мотя купил еe сам (с этим очень много законодательной мороки в Европе).

Тем не менее, эта самая скромная тачка среди игроков Парижа. Для примера: у Хакими в наличии Ferrari Purosangue за 450 тысяч евро; у Дембеле – Bentley Bentayga Mansory за 500 тысяч евро; у Люки Эрнандеса – Rolls-Royce Spectre Mansory за 800 тысяч евро. Да что уж там, даже у Шевалье лучше – BMW M60i за 140 тысяч евро. Ранее же Сафонов гонял на арендованном BMW X4».