12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 2-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 12 футболистов, заявленных на эту стадию по российскому гражданству.

Один из них может сыграть в Лиге чемпионов, а еще одиннадцать – в Лиге конференций.

Полный список выглядит так:

Лига чемпионов

вратарь Даниил Худяков («Штурм», 22 года);

Лига конференций

Травмированный нападающий ПАОКа Федор Чалов не включен в заявку команды на 2-й отборочный раунд Лиги Европы.

Отметим также, что «МЛ Витебск», вылетевший в Лигу конференций из Лиги чемпионов, возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский. Игравший за команду в 1-м отборочном раунде ЛЧ российский полузащитник Никита Глушков, перешел в тульский «Арсенал».

Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов австрийский «Штурм» сыграет с шотландским «Хартс».

Во 2-м отборочном раунде Лиги конференций эстонская «Левадия» встретится с шведским «ИФК Гетеборг», армянский «Алашкерт» – с румынским «ЧФР Клуж», армянский «Пюник» – с венгерским «Дебреценом», беларуский «МЛ Витебск» – с черногорской «Сутьеской», румынская «Университатя Клуж» – с норвежским «Бранном», беларуский БАТЭ – с швейцарским «Сьоном», эстонский «Нымме Калью» – с ирландским «Шелбурном», болгарский «Лудогорец» – с израильским «Хапоэлем Тель-Авив».

Первые матчи 2-го отборочного раунда еврокубков пройдут 21-23 июля, ответные – 28-30 июля.