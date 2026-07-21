12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 2-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.
В них включены 12 футболистов, заявленных на эту стадию по российскому гражданству.
Один из них может сыграть в Лиге чемпионов, а еще одиннадцать – в Лиге конференций.
Полный список выглядит так:
Лига чемпионов
- вратарь Даниил Худяков («Штурм», 22 года);
Лига конференций
- полузащитник Александр Закарлюка («Левадия», 31);
- защитник Ярослав Матюхин («Алашкерт», 20);
- защитник Михаил Коваленко («Пюник», 31);
- полузащитник Даниил Куликов («Пюник», 28);
- полузащитник Тимур Иванов («МЛ Витебск», 21);
- нападающий Алибек Алиев («Университатя Клуж», 29);
- защитник Николай Бочко (БАТЭ, 27);
- защитник Андрей Журин (БАТЭ, 19);
- нападающий Ярослав Храмцевич (БАТЭ, 18);
- вратарь Максим Павлов («Нымме Калью», 23);
- полузащитник Елисей Сыров («Лудогорец», 18).
Травмированный нападающий ПАОКа Федор Чалов не включен в заявку команды на 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Отметим также, что «МЛ Витебск», вылетевший в Лигу конференций из Лиги чемпионов, возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский. Игравший за команду в 1-м отборочном раунде ЛЧ российский полузащитник Никита Глушков, перешел в тульский «Арсенал».
Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов австрийский «Штурм» сыграет с шотландским «Хартс».
Во 2-м отборочном раунде Лиги конференций эстонская «Левадия» встретится с шведским «ИФК Гетеборг», армянский «Алашкерт» – с румынским «ЧФР Клуж», армянский «Пюник» – с венгерским «Дебреценом», беларуский «МЛ Витебск» – с черногорской «Сутьеской», румынская «Университатя Клуж» – с норвежским «Бранном», беларуский БАТЭ – с швейцарским «Сьоном», эстонский «Нымме Калью» – с ирландским «Шелбурном», болгарский «Лудогорец» – с израильским «Хапоэлем Тель-Авив».
Первые матчи 2-го отборочного раунда еврокубков пройдут 21-23 июля, ответные – 28-30 июля.