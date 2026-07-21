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  • 12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков

12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков

Вчера, 16:56

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 2-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 12 футболистов, заявленных на эту стадию по российскому гражданству.

Один из них может сыграть в Лиге чемпионов, а еще одиннадцать – в Лиге конференций.

Полный список выглядит так:

Лига чемпионов

Лига конференций

  • полузащитник Александр Закарлюка («Левадия», 31);
  • защитник Ярослав Матюхин («Алашкерт», 20);
  • защитник Михаил Коваленко («Пюник», 31);
  • полузащитник Даниил Куликов («Пюник», 28);
  • полузащитник Тимур Иванов («МЛ Витебск», 21);
  • нападающий Алибек Алиев («Университатя Клуж», 29);
  • защитник Николай Бочко (БАТЭ, 27);
  • защитник Андрей Журин (БАТЭ, 19);
  • нападающий Ярослав Храмцевич (БАТЭ, 18);
  • вратарь Максим Павлов («Нымме Калью», 23);
  • полузащитник Елисей Сыров («Лудогорец», 18).

Травмированный нападающий ПАОКа Федор Чалов не включен в заявку команды на 2-й отборочный раунд Лиги Европы.

Отметим также, что «МЛ Витебск», вылетевший в Лигу конференций из Лиги чемпионов, возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский. Игравший за команду в 1-м отборочном раунде ЛЧ российский полузащитник Никита Глушков, перешел в тульский «Арсенал».

Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов австрийский «Штурм» сыграет с шотландским «Хартс».

Во 2-м отборочном раунде Лиги конференций эстонская «Левадия» встретится с шведским «ИФК Гетеборг», армянский «Алашкерт» – с румынским «ЧФР Клуж», армянский «Пюник» – с венгерским «Дебреценом», беларуский «МЛ Витебск» – с черногорской «Сутьеской», румынская «Университатя Клуж» – с норвежским «Бранном», беларуский БАТЭ – с швейцарским «Сьоном», эстонский «Нымме Калью» – с ирландским «Шелбурном», болгарский «Лудогорец» – с израильским «Хапоэлем Тель-Авив».

Первые матчи 2-го отборочного раунда еврокубков пройдут 21-23 июля, ответные – 28-30 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига конференций Лудогорец БАТЭ МЛ Витебск Пюник Штурм Алашкерт Левадия Университатя Клуж Нымме Калью Закарлюка Александр Коваленко Михаил Алиев Алибек Куликов Даниил Бочко Николай Худяков Даниил Иванов Тимур Журин Андрей Сыров Елисей
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