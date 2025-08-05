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Эстония. Премиум Лига
Команды
Левадия
€ 1 млн
Левадия
Таллин
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Сайт:
http://www.fclevadia.ee
Тренер:
Вячеслав Заховайко
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Расписание
Таблица
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
4 февраля
21
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:34
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:48
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
«Левадия» – «РФШ»: прогноз на матч 8 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:21
Прогноз на точный счет матча «Левадия» – «РФШ»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 09:07
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
«Левадия» уволила экс-спартаковца Калиниченко через десять дней после назначения
2022.09.22 20:23
4
Фото
Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
2022.09.12 20:12
8
Фото
«Ахмат» объявил о переходе двух футболистов
2018.08.27 13:38
6
Антон Миранчук рассчитывает закрепиться в «Локомотиве»
2017.01.16 07:55
1
Антон Миранчук, выступавший в «Левадии» на правах аренды, вернулся в «Локомотив»
2016.11.11 15:34
2
Гатагов: «Даже не хочется допускать мысли, что в чемпионате России есть договорные матчи»
2016.11.05 18:38
1
Антон Миранчук: «Если и шутить, то не над результативностью брата»
2016.10.26 07:50
3
«Локомотив» не предлагал Антону Миранчуку новый контракт
2016.10.18 10:48
8
Антон Миранчук: «Думаю, в «Локо» есть лидеры. Верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой»
2016.10.13 22:30
3
Антон Миранчук: «Слежу за играми «Локомотива» и очень переживаю. Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу»
2016.10.13 13:15
3
Фото
Гатагов стал игроком «Левадии»
2016.04.01 19:38
1
БАТЭ подписал защитника сборной Эстонии
2016.02.24 10:12
Антон Миранчук: «Хочу вернуться в «Локомотив»
2016.02.02 19:47
1
«Локомотив» отдал Антона Миранчука в аренду «Левадии»
2016.02.02 16:24
3
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