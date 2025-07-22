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  • Кокорин и еще 13 россиян заявлены на 2-й раунд отбора Лиги конференций, 1 – в Лиге Европы

Кокорин и еще 13 россиян заявлены на 2-й раунд отбора Лиги конференций, 1 – в Лиге Европы

Сегодня, 13:30

Один российский игрок заявлен на матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2025/26, еще 14 – на встречи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Самым известным из них является экс-игрок сборной России Александр Кокорин

Как уже сообщал «Бомбардир», на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов заявлены 4 российских игрока. Таким образом, всего на стартовом этапе квалификации еврокубков сможет выступить 19 футболистов из РФ.

Полный список россиян в 2-м раунде квалификации Лиги Европы и Лиги конференций выглядит так:

Лига Европы

  • Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов провел 2 матча в 1-м раунде отбора, отметившись 1 голом и 1 передачей.

Лига конференций

  • Александр Кокорин («Арис» Лимасол). 34-летний Кокорин выигрывал чемпионат Кипра в сезоне-2022/23. Тогда он был признан лучшим игроком турнира.
  • Юрий Гаврилов («Неман», полузащитник). 23-летний Гаврилов был заявлен на матчи 1-го раунда квалификации, но на поле не выходил.
  • Юрий Клочков («Неман», вингер). 26-летний Клочков был заявлен на матчи 1-го раунда квалификации, но на поле не выходил.
  • Максим Павлов («Нымме Калью», вратарь). 22-летний Павлов провел 2 матча в 1-м раунде отбора, пропустил 1 гол, сыграл 1 встречу на ноль.
  • Кирилл Глущенков («Торпедо-БелАЗ», защитник). 25-летний Глущенков провел 1 матч в 1-м раунде отбора.
  • Александр Орехов («Торпедо-БелАЗ», полузащитник). 23-летний Орехов сыграл 2 встречи в 1-м раунде отбора и отметился 1 ассистом.
  • Михаил Коваленко («Пюник», защитник). 30-летний Коваленко был заявлен на матчи 1-го раунда квалификации, но на поле не выходил.
  • Даниил Куликов («Пюник», полузащитник). 27-летний Куликов сыграл 2 матча в 1-м раунде отбора.
  • Ширак Бадалян («Арарат-Армения», вратарь). 19 лет.
  • Григорий Морозов («Бейтар», защитник). 31-летний Морозов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Израиля. Экс-игрок молодежной сборной России имеет двойное гражданство и заявлен на турнир по паспорту Израиля.
  • Илья Сериков («Будучность», защитник). 30-летний Сериков провел 2 матча 1-го раунда отбора в Лиге чемпионов, получил 1 желтую карточку.
  • Александр Закарлюка («Левадия», полузащитник). 30-летний Закарлюка провел 1 матч в 1-м раунде отбора в Лиге чемпионов.
  • Идрис Умаев («Актобе», нападающий). 26-летний Умаев был заявлен на матчи 1-го раунда квалификации в Лиге Европы, но на поле не выходил.
  • Аяз Гулиев («Сабах», полузащитник). 28-летний Гулиев был заявлен на матчи 1-го раунда квалификации в Лиге Европы, но на поле не выходил.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Арис Бейтар Сабах Целе Кокорин Александр Морозов Григорий Гулиев Аяз Иосифов Никита
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