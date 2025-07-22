Кокорин и еще 13 россиян заявлены на 2-й раунд отбора Лиги конференций, 1 – в Лиге Европы

Один российский игрок заявлен на матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2025/26, еще 14 – на встречи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Самым известным из них является экс-игрок сборной России Александр Кокорин

Как уже сообщал «Бомбардир», на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов заявлены 4 российских игрока. Таким образом, всего на стартовом этапе квалификации еврокубков сможет выступить 19 футболистов из РФ.

Полный список россиян в 2-м раунде квалификации Лиги Европы и Лиги конференций выглядит так:

Лига Европы

Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов провел 2 матча в 1-м раунде отбора, отметившись 1 голом и 1 передачей.

Лига конференций