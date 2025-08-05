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Григорий Морозов
Григорий Морозов
Завершил карьеру
6 июня 1994 (32)
#18 | Защитник
183 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Российский игрок в чемпионате Израиля сменил клуб
2 июня
Российский футболист стал вице-чемпионом Израиля
21 мая
1
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
2025.08.01 10:53
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
Российский футболист задумался об уходе из «Бейтара»: «Ожидалось, что в Израиле все закончится быстро, но в реальности все затянулось»
2023.11.11 09:33
1
Российский футболист рассказал об обстановке в Израиле
2023.10.07 16:16
2
Видео
В Израиле перенесли матчи из-за начавшейся войны – там играет россиянин
2023.10.07 11:54
Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»
2023.06.21 22:36
9
«Ни в какие рамки не лезет»: Морозов о кумовстве сыновей Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»
2023.06.20 22:55
6
Двое россиян выиграли Кубок Израиля
2023.05.24 18:41
Россиянин Морозов может начать выступать за сборную Израиля. Федерация подтвердила интерес
2023.02.15 09:22
«Я не пожму ему руку». Морозов рассказал о конфликте с бывшим тренером «Целе»
2022.07.08 12:51
Морозов: «Если позвонят из «Динамо», пойду в Москву из Словении пешком!»
2022.07.08 10:39
Морозов: «Черчесов говорил, что он полевой генерал. Если в Словении такое скажут, я своим ушам не поверю»
2022.03.18 12:41
2
Морозов: «Талалаев в «Ахмате» говорил прямо: «Ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч»
2022.03.18 11:53
4
Защитник «Целе» Морозов: «Российских футболистов не ждут за границей из-за больших ожиданий и требований»
2022.03.18 11:18
Фото
Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе»
2022.02.14 21:55
2
Экс-защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»
2022.02.07 22:26
Фото
«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым
2022.02.06 21:00
7
Терехов расторг контракт с «Динамо». Морозов может перейти в словенский «Целе» («Матч ТВ»)
2022.01.25 23:18
4
Морозов, Иванов, Кротов – в основе «Уфы» на матч с «Сочи»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у гостей
2021.04.25 13:01
2
Защитник «Уфы» Морозов – о 3:0 со «Спартаком»: «И праздник испортили, и «Динамо» порадовали»
2021.04.20 11:54
8
Варела, Захарян, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Уфой»; Морозов, Плиев, Урунов выйдут у гостей
2021.04.03 18:59
Фото
«Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова
2020.10.17 16:45
«Крылья Советов» заинтересованы в защитнике «Динамо» Морозове
2020.02.07 23:44
Дивеев, Карпов, Бийол – в основе ЦСКА на встречу с «Динамо»; Плиев, Морозов, Нойштедтер сыграют у гостей
2019.10.27 15:22
2
Козлов, Ионов, Попов – в старте «Ростова» на матч с «Динамо»; Лещук, Морозов, Игбун сыграют у гостей
2019.09.28 15:37
3
Фото
«Динамо» продлило контракт с Морозовым
2019.06.24 12:15
Защитник «Динамо» Морозов улетел со сбора из-за защиты диплома
2017.06.16 01:51
2
1
2
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