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    Защитник «Динамо» Морозов улетел со сбора из-за защиты диплома

    Защитник московского«Динамо» Григорий Морозов покинул расположение клуба. Напомним, что бело-голубые в данные дни готовятся к новому сезону в Болгарии.

    Сообщается, что 23-летний россиянин улетел со сбора команды для защиты диплома в ВУЗе. Свой объем работы футболист выполнит на базе в Новогорске, занимаясь индивидуально с тренером.

    В минувшем сезоне ФНЛ Морозов провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Динамо»

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    16.06.2017 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:35

      Мощная новость . Как будто оправдываются . Зачем ? Перед кем ? Внутренне дело клуба .

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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 июня 2017, 07:55

      важная новость...
      подробностей маловато только...
      что за ВУЗ?
      на чём улетел, на Боинге или Эйрбасе?
      купил ли билет в эконом или бизнес-класс?
      что давали на завтрак остальным динамовцам, когда Морозов пил тоник в самолёте?
      какая тема дипломного проекта? кто куратор?
      были ли консультации и как прошла предзащита?
      сколько времени Морозов собирается находиться на этой защите?
      и вообще, собирается ли он работать головой или ногами?
      что сказал тренер по этому поводу и что думают игроки?
      и самое главное: не раскрыта тему сисег!!!

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