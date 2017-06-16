Защитник «Динамо» Морозов улетел со сбора из-за защиты диплома

Мощная новость . Как будто оправдываются . Зачем ? Перед кем ? Внутренне дело клуба .
Защитник московского«Динамо» Григорий Морозов покинул расположение клуба. Напомним, что бело-голубые в данные дни готовятся к новому сезону в Болгарии.
Сообщается, что 23-летний россиянин улетел со сбора команды для защиты диплома в ВУЗе. Свой объем работы футболист выполнит на базе в Новогорске, занимаясь индивидуально с тренером.
В минувшем сезоне ФНЛ Морозов провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.