Российский футболист стал вице-чемпионом Израиля

Защитник Григорий Морозов стал вице-чемпионом Израиля в составе «Бейтара».

Клуб россиянина потерял шансы на титул после гостевой ничьей с «Хапоэлем» из Петах-Тиквы (0:0) в матче 9-го тура чемпионского раунда.

За тур до финиша турнира 1-е место обеспечил «Хапоэль БШ» из Беер-Шевы, набравший 79 очков. «Бейтар» идет 2-м с 75 баллами.

31-летний Морозов в этом сезоне провел за свой клуб 30 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.