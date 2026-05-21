Российский футболист стал вице-чемпионом Израиля

Защитник Григорий Морозов стал вице-чемпионом Израиля в составе «Бейтара».
Клуб россиянина потерял шансы на титул после гостевой ничьей с «Хапоэлем» из Петах-Тиквы (0:0) в матче 9-го тура чемпионского раунда.
За тур до финиша турнира 1-е место обеспечил «Хапоэль БШ» из Беер-Шевы, набравший 79 очков. «Бейтар» идет 2-м с 75 баллами.
31-летний Морозов в этом сезоне провел за свой клуб 30 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- За «Бейтар» россиянин выступает с 2023 года, когда перешел из «Целе». В том же году он выиграл с клубом Кубок Израиля.
- В России Морозов более всего известен по выступлениям за «Динамо», а также за «Уфу». В общей сложности он провел 93 матча в РПЛ.
- На счет футболиста также 3 матча за молодежную сборную России и 28 за юношеские сборные РФ.
Источник: «Бомбардир»