Монсон – о ЧМ-2026: «Не буду следить, потому что Россия не участвует. Вся атмосфера омрачена войнами»

Уроженец США, российский депутат Джефф Монсон высказался о предстоящем чемпионате мира-2026.
«Я не буду следить за чемпионатом мира в Америке, потому что Россия там не участвует, а США снова вносит политику в спорт. Например, судье из Сомали было отказано в выдаче визы из-за страны происхождения. Вся атмосфера и дух ЧМ омрачены войнами и конфликтами.
Иран – одна из стран, участвующих в чемпионате мира, но как же себя будут чувствовать спортсмены внутри страны, которая их бомбит? Это очень сложно. Но, думаю, спортсмены будут в безопасности, потому что будет много охраны», – сказал Монсон.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
Источник: Sport24