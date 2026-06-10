Монсон – о ЧМ-2026: «Не буду следить, потому что Россия не участвует. Вся атмосфера омрачена войнами»

Уроженец США, российский депутат Джефф Монсон высказался о предстоящем чемпионате мира-2026.

«Я не буду следить за чемпионатом мира в Америке, потому что Россия там не участвует, а США снова вносит политику в спорт. Например, судье из Сомали было отказано в выдаче визы из-за страны происхождения. Вся атмосфера и дух ЧМ омрачены войнами и конфликтами.

Иран – одна из стран, участвующих в чемпионате мира, но как же себя будут чувствовать спортсмены внутри страны, которая их бомбит? Это очень сложно. Но, думаю, спортсмены будут в безопасности, потому что будет много охраны», – сказал Монсон.