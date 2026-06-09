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  • Реакция ФИФА на отказ во въезде в США лучшему судье Африки для работы на ЧМ-2026

Реакция ФИФА на отказ во въезде в США лучшему судье Африки для работы на ЧМ-2026

Сегодня, 15:35
2

ФИФА сделала заявление о ситуации с сомалийским арбитром Омаром Артаном.

  • Футбольного судью не пустили в США.
  • Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.
  • Он признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ и был официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ.

«ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.

Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», – говорится в заявлении ФИФА.

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Источник: BBC
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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Император 1
1781009306
Позорники, только и можете сШАКАЛам поддакивать!
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Cleaner
1781009340
ФИФА никто и звать ее никак. Контора для зарабатывания бабла ПИНДОСАМИ и присосавшимися к пиндосам странами.(((
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