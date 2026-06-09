Реакция ФИФА на отказ во въезде в США лучшему судье Африки для работы на ЧМ-2026

ФИФА сделала заявление о ситуации с сомалийским арбитром Омаром Артаном.
- Футбольного судью не пустили в США.
- Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.
- Он признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ и был официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ.
«ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.
Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», – говорится в заявлении ФИФА.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: BBC