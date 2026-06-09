Реакция ФИФА на отказ во въезде в США лучшему судье Африки для работы на ЧМ-2026

ФИФА сделала заявление о ситуации с сомалийским арбитром Омаром Артаном.

Футбольного судью не пустили в США.

Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.

Он признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ и был официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ.

«ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.

Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», – говорится в заявлении ФИФА.