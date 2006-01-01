Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Новости
Видео
Календарь
Результаты
Таблицы
Бомбардиры
Статистика
Сборные
Тренеры
Судьи
Стадионы
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат мира по футболу 2026
Статистика
Статистика игроков ЧМ-2026
2026
2022
2018
2014
2010
2006
Голевые передачи
Гол+пас
ЖК
КК
Игровое время
Домашние голы
Гостевые голы
Автоголы
Голы с замены
Ассисты с замены
Обводки
Голевые моменты
Пенальти
Нереализованные пенальти
Удары
Передачи
Ключевые передачи
Единоборства
Сейвы
Пропущенные голы
«Сухие» матчи
Нейтрализованные пенальти
Отборы
Фолы
Фол на игроке
Офсайды
Самые молодые
Самые возрастные
Минут на гол
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Олисе М.
Франция
2
Н
Мбаппе К.
Франция
3
Н
Месси Л.
Аргентина
4
П
Диас Б.
Марокко
5
П
Гимарайнс Б.
Бразилия
6
П
Эдегор М.
Норвегия
7
Н
Альварадо Р.
Мексика
8
Н
Исак А.
Швеция
9
Н
Сака Б.
Англия
10
Н
Шельдеруп А.
Норвегия
11
Н
Гордон Э.
Англия
12
П
Вирц Ф.
Германия
13
Н
Киньонес Х.
Мексика
14
З
Кукурелья М.
Испания
15
П
Ауа У.
Алжир
16
П
Ольмо Д.
Испания
17
П
Райс Д.
Англия
18
П
Берг П.
Норвегия
19
Н
Дембеле У.
Франция
20
П
Дюмфрис Д.
Нидерланды
21
П
Киммих Й.
Германия
22
Н
Винисиус
Бразилия
23
Н
Саммервил К.
Нидерланды
24
П
Мак Аллистер А.
Аргентина
25
Н
Ундав Д.
Германия
26
Н
Троссард Л.
Бельгия
27
З
Хакими А.
Марокко
28
З
Браун Н.
Германия
29
З
Габриэль
Бразилия
30
П
Пакета Л.
Бразилия
31
Н
Шомуродов Э.
Узбекистан
32
П
Семедо Я.
Кабо-Верде
33
Н
Витор Р.
Бразилия
34
Н
Торрес Ф.
Испания
35
П
Гравенберх Р.
Нидерланды
36
П
Рабьо А.
Франция
37
П
Амири Н.
Германия
38
П
Нмеча Ф.
Германия
39
З
Ляпорт Э.
Испания
40
Н
Депай М.
Нидерланды
И
П
8
7
8
4
8
4
6
4
5
4
5
4
5
3
4
3
7
3
6
3
6
3
4
3
5
2
8
2
3
2
8
2
7
2
6
2
8
2
4
2
4
2
5
2
4
2
8
2
4
2
5
2
6
1
3
1
5
1
4
1
3
1
2
1
4
1
8
1
4
1
7
1
2
1
4
1
8
1
3
1
И
- игры,
П
- голевые передачи
Главные новости
Видео
Гави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
Фото
Генич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+