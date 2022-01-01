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Чемпионат мира по футболу 2026
Футбольные тренеры
Чемпионат мира 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Анчелотти Карло
Бразилия
2
Почеттино Маурисио
США
3
Тухель Томас
Англия
4
Куман Рональд
-
5
Рангник Ральф
Австрия
6
Дешам Дидье
-
7
Нагельсман Юлиан
-
8
Лопетеги Хулен
Катар
9
Адвокат Дик
Кюрасао
10
Мартинес Роберто
-
11
Монтелла Винченцо
Турция
12
Гарсия Руди
-
13
Бьелса Марсело
-
14
Поттер Грэм
Швеция
15
Каннаваро Фабио
Узбекистан
16
Далич Златко
-
17
Скалони Лионель
Аргентина
18
Якин Мурат
Швейцария
19
де ла Фуэнте Луис
Испания
20
Кейруш Карлуш
Гана
21
Марш Джесс
Канада
22
Ренар Эрве
-
23
Солбаккен Стале
Норвегия
24
Агирре Хавьер
Мексика
25
Петкович Владимир
Алжир
26
Кларк Стив
-
27
Броос Уго
ЮАР
28
Кубик Мирослав
-
29
Донис Гиоргос
Саудовская Аравия
30
Мориясу Хаджиме
Япония
31
Хассан Хоссам
Египет
32
Альфаро Густаво
Парагвай
33
Лямуши Сабри
-
34
Уаби Мохамед
Марокко
35
Десабр Себастьен
ДР Конго
36
Галенои Амир
Иран
37
Селлами Джамал
Иордания
38
Беккачече Себастьян
-
39
Тиав Папе
Сенегал
40
Арнольд Грэм
Ирак
41
Фаэ Эмерса
Кот-д'Ивуар
42
Барбарез Сергей
Босния и Герцеговина
43
Минье Себастьян
Гаити
44
Кристиансен Томас
Панама
45
«Бубишта» Бриту Педру
Кабо-Верде
46
Базили Даррен
Новая Зеландия
47
Мюн-Бо Хон
-
48
Лоренцо Нестор
Колумбия
49
Попович Тони
Австралия
50
Нотоане Давид
-
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