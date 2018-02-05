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    Томас Кристиансен

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Кристиансен
    Гражданство Испания
    Дата рождения 11 марта 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лидс 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2017 Болтон 2 : 3 Лидс
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