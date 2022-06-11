Сборная Панамы по футболу

- 10 февраля
- 00:08 Трансфер панамского форварда Диаса в ЦСКА сорвался 7
- 8 февраля
- 18:03 «Универсидад» подтвердил переговоры с ЦСКА по нападающему сборной Панамы
- 6 февраля
- 23:42 ЦСКА может усилиться нападающим сборной Панамы 1
- 11 июня 2022
- 23:20 Нуньес пропускает матч с Панамой, чтобы не травмироваться перед трансфером в «Ливерпуль» 1
- 6 июня 2022
- 08:16 Сборная Канады бойкотировала товарищеский матч с Панамой 1
- 1 июля 2019
- 07:43 Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Ямайка вышли в полуфинал турнира 1
- 8 июня 2019
- 07:30 Товарищеские матчи. Аргентина и Уругвай добились разгромных побед
- 23 марта 2019
- 21:55 Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с Панамой 1
- 9 марта 2019
- 08:58 Нереса вызвали в сборную Бразилии на матчи с Панамой и Чехией. Это первое приглашение для игрока «Аякса»
- 12 сентября 2018
- 08:05 Товарищеский матч. Дубль Рондона принес победу Венесуэле в выездном матче с Панамой 5
- 29 июня 2018
- 08:07 Панама – худшая команда группового этапа ЧМ-2018 12
- 01:49 Тунис обыграл Панаму и победил впервые за 40 лет на ЧМ 1
- 28 июня 2018
- 22:56 ЧМ-2018. Тунис обыграл Панаму и впервые победил на турнире 1
- 22:38 На ЧМ-2018 все сборные забили минимум два мяча. Это происходит впервые в истории 11
- 27 июня 2018
- 07:32 The Sun: Смольников вошел в сборную худших игроков ЧМ-2018 35
- 24 июня 2018
- 23:42 За один день на ЧМ забито 14 голов. В последний такое было 28 лет назад 6
- 19:03 Саутгейт: «Кейн – топовый нападающий. Не обменяли бы его ни на какого другого»
- 17:42 Кейн признан лучшим игроком матча Англия – Панама. Он сделал хет-трик
- 17:29 Фото Футболисты сборной Панамы помолились на коленях в центре поля после разгрома от Англии 8
- 17:03 Англия и Бельгия – в плей-офф чемпионата мира 4
- 16:54 ЧМ-2018. Сборная Англии разгромила Панаму, установив личный рекорд результативности 8