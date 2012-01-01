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    Результаты сборной Панамы по футболу

    Турниры:
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, группа D
    3 тур
    		27 июня, четверг 04:00 Панама 0:1 США
    2 тур
    		23 июня, воскресенье 00:30 Гайана 2:4 Панама
    1 тур
    		19 июня, среда 02:30 Панама 2:0 Тринидад и Тобаго
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