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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Панама - Хорватия
Панама - Хорватия: обзор матча 24 июня 2026
Панама
24.06.2026, среда, 02:00
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панама - Хорватия
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Петар Сучич
(фол)
Замена
Эрик Дэвис
️️️️➡️️
Сесар Блэкмен
90'
Замена
Томас Родригес
️️️️➡️️
Йоэл Барсенас
90'
90'
+5'
Замена
Азариас Лондоньо
️️️️➡️️
Хосе Фахардо
83'
81'
Замена
Марио Пашалич
️️️️➡️️
Лука Модрич
Замена
Сесилио Уотерман
️️️️➡️️
Джовани Рамос
77'
72'
Замена
Лука Сучич
️️️️➡️️
Марко Пашалич
72'
Замена
Петар Сучич
️️️️➡️️
Матео Ковачич
Желтая карточка
Йоэл Барсенас
(фол)
61'
46'
Замена
Анте Будимир
️️️️➡️️
Петар Муса
46'
Замена
Андрей Крамарич
️️️️➡️️
Йошко Гвардиол
45'
+3'
Показать весь матч
Live: Панама - Хорватия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:1.
96'
2-й тайм окончен. Счет 0:1.
90+4'
Анте Будимир (Croatia) заработал штрафной в атаке.
90+4'
Правила нарушил Андрес Андраде (Panama).
90+3'
Момент не реализован! Микаэль Мурильо (Panama).
90+2'
Петар Сучич (Croatia) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Петар Сучич (Croatia) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Tomas Rodriguez (Panama) заработал штрафной в атаке.
90+2'
Tomas Rodriguez (Panama) заработал штрафной в атаке.
91+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
91+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Замена у команды Panama. Yoel Barcenas ушел, Tomas Rodriguez вышел.
90'
Замена у команды Panama. Сесар Блэкмен ушел, Eric Davis вышел.
90'
Правила нарушил Анте Будимир (Croatia).
90'
Yoel Barcenas (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Yoel Barcenas (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Cecilio Waterman (Panama).
89'
Правила нарушил Марио Пашалич (Croatia).
89'
Сесар Блэкмен (Panama) заработал штрафной в атаке.
84'
Удар заблокирован. Бил Cecilio Waterman (Panama). Ассистент - Yoel Barcenas.
83'
Замена у команды Panama. Jose Fajardo ушел, Azarias Londono вышел.
83'
Правила нарушил Марин Понграчич (Croatia).
83'
Cecilio Waterman (Panama) заработал штрафной в атаке.
82'
Carlos Harvey отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Croatia.
82'
Удар заблокирован. Бил Лука Сучич (Croatia).
81'
Замена у команды Croatia. Лука Модрич ушел, Марио Пашалич вышел.
80'
Момент не реализован! Carlos Harvey (Panama). Навешивал Хосе Луис Родригес с углового.
79'
Йосип Шутало отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
78'
Момент не реализован! Хосе Луис Родригес (Panama). Пас отдал Cecilio Waterman.
77'
Замена у команды Panama. Jiovany Ramos ушел, Cecilio Waterman вышел.
74'
Cristian Martinez (Panama) в офсайде.
73'
Правила нарушил Петар Сучич (Croatia).
72'
Замена у команды Croatia. Матео Ковачич ушел, Петар Сучич вышел.
72'
Замена у команды Croatia. Марко Пашалич ушел, Лука Сучич вышел.
68'
Момент не реализован! Carlos Harvey (Panama). Навешивал Yoel Barcenas с углового.
68'
Доминик Ливакович отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
68'
Микаэль Мурильо (Panama) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia).
64'
Марко Пашалич (Croatia) в офсайде.
62'
Йосип Станишич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
61'
Yoel Barcenas (Panama) получил желтую карточку за фол.
61'
Лука Модрич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Лука Модрич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Марко Пашалич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Момент не реализован! Jose Fajardo (Panama). Длинный пас отдал Микаэль Мурильо.
58'
Марко Пашалич (Croatia) заработал штрафной на правом фланге.
58'
Правила нарушил Сесар Блэкмен (Panama).
57'
Момент не реализован! Марко Пашалич (Croatia).
57'
Марко Пашалич (Croatia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Орландо Москера (Panama). Проникающий пас делал Лука Модрич.
56'
Марин Понграчич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
56'
Jose Fajardo (Panama) заработал штрафной в атаке.
54'
Гол! 0:1! Забил Анте Будимир (Croatia). Ассистент - Йосип Станишич (длинная передача).
53'
Анте Будимир (Croatia) заработал штрафной на левом фланге.
52'
Марко Пашалич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
50'
Андрей Крамарич (Croatia) в офсайде.
47'
Лука Модрич (Croatia) заработал штрафной в атаке.
47'
Правила нарушил Jose Fajardo (Panama).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Croatia. Йошко Гвардиол ушел, Андрей Крамарич вышел.
45'
Замена у команды Croatia. Петар Муса ушел, Анте Будимир вышел.
49'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+2'
Орландо Москера отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Croatia.
45+1'
Момент не реализован! Мартин Батурина (Croatia). Пас отдал Иван Перишич.
46+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
44'
Правила нарушил Йосип Шутало (Croatia).
44'
Jose Fajardo (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Микаэль Мурильо (Panama).
38'
Йосип Станишич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Правила нарушил Хосе Луис Родригес (Panama).
36'
Правила нарушил Jose Cordoba (Panama).
34'
Cristian Martinez (Panama) сыграл рукой.
29'
Мартин Батурина (Croatia) заработал штрафной на правом фланге.
29'
Правила нарушил Yoel Barcenas (Panama).
28'
Йошко Гвардиол (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Cristian Martinez (Panama).
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
13'
Правила нарушил Лука Модрич (Croatia).
13'
Хосе Луис Родригес (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Матео Ковачич (Croatia).
8'
Carlos Harvey (Panama) заработал штрафной в атаке.
6'
Мартин Батурина (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Carlos Harvey (Panama).
5'
Мартин Батурина (Croatia) заработал штрафной в атаке.
5'
Правила нарушил Jiovany Ramos (Panama).
4'
Удар заблокирован. Бил Микаэль Мурильо (Panama).
3'
Правила нарушил Йошко Гвардиол (Croatia).
3'
Cristian Martinez (Panama) заработал штрафной в атаке.
2'
Момент не реализован! Лука Модрич (Croatia). Длинный пас отдал Марко Пашалич.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
22
Орландо Москера
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
14
Карлос Харви
ОП
6
Кристиан Мартинес
ОП
17
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
(К)
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
24
Марко Пашалич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
9
Томас Родригес
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
3-4-1-2
22
Москера
13
Рамос
3
Кордоба
16
Андраде
23
Мурильо
14
Харви
6
Мартинес
2
Блэкмен
7
Родригес
17
Фахардо
11
Барсенас
4-3-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
3
Понграчич
2
Станишич
6
Шутало
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
24
Пашалич
14
Перишич
26
Муса
2
Блэкмен
15
Дэвис
15
Дэвис
2
Блэкмен
13
Рамос
18
Уотерман
18
Уотерман
13
Рамос
17
Фахардо
24
Лондоньо
24
Лондоньо
17
Фахардо
11
Барсенас
9
Родригес
9
Родригес
11
Барсенас
8
Ковачич
17
Сучич
17
Сучич
8
Ковачич
24
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
24
Пашалич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
4
Гвардиол
9
Крамарич
9
Крамарич
4
Гвардиол
26
Муса
11
Будимир
11
Будимир
26
Муса
Остались в запасе
Панама
Хорватия
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Панама - Хорватия
1
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
12
Офсайды
1
2
Количество передач
352
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Информация о матче
Главный судья:
Пьер Ачо
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
43036
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