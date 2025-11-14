Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету

Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету

Сегодня, 10:23

Сборная Кюрасао вышла в лидеры группы B отборочного турнира ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ по итогам 5-го тура.

Подопечные экс-главного тренера сборной России и «Зенита» Дика Адвоката разгромили сборную Бермудских островов в гостях со счетом 7:0.

В другом матче Ямайка в гостях сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго – 1:1. Форвард хозяев Ливай Гарсия, выступающий в «Спартаке», провел весь матч.

Команда Кюрасао набрала 11 очков и опередила сборную Ямайки, у которой 10 очков. Тринидад и Тобаго с 6 баллами лишился шансов на выход на ЧМ. У Бермудских островов 0 очков. В заключительном 6-м туре туре Ямайка примет Кюрасао дома.

В группе A сборная Суринама разгромила дома Сальвадор – 4:0. У хозяев играл экс-защитник «Спартака» Миенти Абена, а у гостей – нападающий «Балтики» Брайан Хиль, которого заменили на 87-й минуте.

В другом матче Гватемала дома уступила Панаме – 2:3.

Суринам лидирует в группе с 9 очками и опережает Панаму, которая имеет столько же баллов, по разнице мячей. На счету Гватемалы 5 очков, а у Сальвадора – 3, и они лишились шансов выйти на ЧМ-2026.

В последнем туре Гватемала сыграет с Суринамом, а Панама – с Сальвадором.

В группе C Коста-Рика на выезде проиграла Гаити – 0:1. Нападающий гостей и «Спартака» Манфред Угальде вышел на замену в перерыве. В другой встрече Никарагуа победила дома Гондурас – 2:0.

После 5 туров лидирует Гондурас с 8 очками, который по разнице мячей опережает Гаити, тоже набравшем 8 баллов. Коста-Рика идет третьей в группе с 6 баллами. Никарагуа с 4 очками лишилась шансов на выход на ЧМ.

В последнем туре Коста-Рика примет Гондурас, а Гаити сыграет с Никарагуа.

Только победители групп выходят на ЧМ. Две лучшие команды из трех, занявших вторые места, сыграют в межконтинентальных стыковых матчах.

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Балтика Кюрасао Газиантеп Спартак Суринам Ямайка Коста-Рика Тринидад и Тобаго Сальвадор Бермудские острова Панама Гватемала Гаити Никарагуа Гондурас Гарсия Ливай Абена Миенти Угальде Манфред Хиль Брайан Адвокат Дик
