«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов

«Локомотив» хочет усилить середину поля в зимнее трансферное окно. Клуб рассматривает четырех кандидатов: Кирилла Щетинина («Ростов»), Ивана Олейникова («Крылья Советов»), Лукаса Веру (свободный агент) и Максима Петрова («Балтика»).

Сообщается, что «Локомотив» скорее возьмет аргентинца или игрока из калининградского клуба, чем других кандидатов.

За Щетинина «Ростов» хочет 5 миллионов евро. «В теории можно сторговаться и за 4, но все равно на текущий момент для «Локо» это неподъемные деньги. Особенно учитывая, что надо скопить на выкуп Пруцева летом за 6,5 миллиона», – написал журналист Иван Карпов.

За Олейникова «Крылья» хотят 2 миллиона еро. «Дороговато по сравнению с другими вариантами. Ведь это только трансфер, а нужно еще дать подъемные и агентские. Поможет продажа Баринова за 0,5-1,0 миллиона в ЦСКА, но не сильно», – отметил источник.

Фаворит для «Локомотива» – Вера. «Когда брали его летом, траты на подписание составляли около 2 миллионов. Сейчас это 1,5 на круг + можно торговаться, что делает аргентинца самым привлекательным лотом этой зимы», – написал журналист.

Стоимость выкупа Петрова у «Балтики» по опции в контракте составляет 1 миллион евро плюс расходы на подписание.

«Максим – воспитанник красно-зеленых, и он моложе. Но Лукас – это доказанное качество, тогда как для Петрова нынешний сезон стал дебютным в РПЛ.

Главный вопрос: в каком состоянии находится Вера? Изжоги от его возможного приглашения в клубе нет (Леонченко уволили). Вероятные же проблемы с игровой формой можно решить за длинные зимние сборы», – добавил Карпов.