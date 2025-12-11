Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов

«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов

Сегодня, 10:50

«Локомотив» хочет усилить середину поля в зимнее трансферное окно. Клуб рассматривает четырех кандидатов: Кирилла Щетинина («Ростов»), Ивана Олейникова («Крылья Советов»), Лукаса Веру (свободный агент) и Максима Петрова («Балтика»).

Сообщается, что «Локомотив» скорее возьмет аргентинца или игрока из калининградского клуба, чем других кандидатов.

За Щетинина «Ростов» хочет 5 миллионов евро. «В теории можно сторговаться и за 4, но все равно на текущий момент для «Локо» это неподъемные деньги. Особенно учитывая, что надо скопить на выкуп Пруцева летом за 6,5 миллиона», – написал журналист Иван Карпов.

За Олейникова «Крылья» хотят 2 миллиона еро. «Дороговато по сравнению с другими вариантами. Ведь это только трансфер, а нужно еще дать подъемные и агентские. Поможет продажа Баринова за 0,5-1,0 миллиона в ЦСКА, но не сильно», – отметил источник.

Фаворит для «Локомотива» – Вера. «Когда брали его летом, траты на подписание составляли около 2 миллионов. Сейчас это 1,5 на круг + можно торговаться, что делает аргентинца самым привлекательным лотом этой зимы», – написал журналист.

Стоимость выкупа Петрова у «Балтики» по опции в контракте составляет 1 миллион евро плюс расходы на подписание.

«Максим – воспитанник красно-зеленых, и он моложе. Но Лукас – это доказанное качество, тогда как для Петрова нынешний сезон стал дебютным в РПЛ.

Главный вопрос: в каком состоянии находится Вера? Изжоги от его возможного приглашения в клубе нет (Леонченко уволили). Вероятные же проблемы с игровой формой можно решить за длинные зимние сборы», – добавил Карпов.

  • 23-летний Щетинин в этом сезоне провел за «Ростов» 24 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • 27-летний Олейников в сезоне-2025/26 сыграл за «Крылья Советов» в 18 встречах, отметился 2 голами и 2 передачами.
  • 28-летний Вера летом перешел из «Химок» в «Аль-Вахду», но в сентябре расторг контракт с эмиратским клубом, не сыграв за него ни одного матча.
  • 24-летний Петров в текущем сезоне принял участие в 16 встречах за «Балтику», в которых отметился 4 голами и 3 передачами.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Балтика Ростов Локомотив Олейников Иван Петров Максим Щетинин Кирилл Вера Лукас
