Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов определились еще три участника плей-офф – «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта».
На счету у команд по 13 очков после 6 туров общего этапа. Они уже точно завершат его в топ-24.
Днем ранее выход в первый этап плей-офф себе гарантировала «Бавария», а «Арсенал» сделал это еще по итогам 5-го тура.
- Первые 8 команд по итогам общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.
- «Атлетик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Айнтрахт», «Буде-Глимт», «Славия», «Аякс», «Вильярреал» и «Кайрат», набравшие от 1 до 5 очков, уже не имеют возможности попасть в 1/8 финала, но сохраняют шансы выйти в первый раунд.
Источник: официальный сайт УЕФА