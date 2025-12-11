Введите ваш ник на сайте
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 08:46

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов определились еще три участника плей-офф – «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта».

На счету у команд по 13 очков после 6 туров общего этапа. Они уже точно завершат его в топ-24.

Днем ранее выход в первый этап плей-офф себе гарантировала «Бавария», а «Арсенал» сделал это еще по итогам 5-го тура.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ Аталанта
Главные новости
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
09:15
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов
08:46
Основной защитник покидает «Зенит», отказ Игнашевича клубу РПЛ, возвращение Керимова и другие новости
01:19
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)
00:57
1
Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0)
00:51
6
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
8
Раскрыт новый тренер «Урала»
00:26
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров
01:06
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)
00:57
1
Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0)
00:51
6
Сафонов и украинец Забарный впервые вместе на поле в составе «ПСЖ»
00:06
3
Сафонов попал в старт на матч ЛЧ впервые за год
Вчера, 21:58
3
Ямаля заподозрили в намеренной желтой карточке
Вчера, 21:34
Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»
Вчера, 19:48
3
ФотоАршавин посетил экскурсию по «Бернабеу»
Вчера, 16:22
6
Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов
Вчера, 13:25
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
Вчера, 10:13
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:40
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
Вчера, 09:02
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 07:47
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)
Вчера, 01:01
3
ФотоЛига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
Вчера, 00:54
1
Лига чемпионов. Автогол Киммиха не помешал «Баварии» обыграть «Спортинг» (3:1), у Гнабри 1+1
9 декабря
ФотоСалах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ
9 декабря
4
Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 10 декабря 2025
9 декабря
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
9 декабря
1
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
8 декабря
1
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
8 декабря
4
Где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Кайрат» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Лигу чемпионов в России можно будет смотреть даже во время отключения интернета
6 декабря
4
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
27 ноября
2
