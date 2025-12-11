Известны уже 5 участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов определились еще три участника плей-офф – «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта».

На счету у команд по 13 очков после 6 туров общего этапа. Они уже точно завершат его в топ-24.

Днем ранее выход в первый этап плей-офф себе гарантировала «Бавария», а «Арсенал» сделал это еще по итогам 5-го тура.