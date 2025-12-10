Ямаля заподозрили в намеренной желтой карточке

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил желтую карточку на 56-й минуте матча 6-го тура ЛЧ против «Айнтрахта» (2:1).

Ямаль был наказан за фол у чужой штрафной площади, а затем улыбнулся арбитру Давиде Массе.

Болельщики «Барселоны» в соцсетях заподозрили Ямаля в том, что он специально получил дисквалифицирующую желтую, чтобы пропустить матч со «Славией» в холодной Праге 21 января.