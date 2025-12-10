Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ямаля заподозрили в намеренной желтой карточке

Сегодня, 21:34

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил желтую карточку на 56-й минуте матча 6-го тура ЛЧ против «Айнтрахта» (2:1).

Ямаль был наказан за фол у чужой штрафной площади, а затем улыбнулся арбитру Давиде Массе.

Болельщики «Барселоны» в соцсетях заподозрили Ямаля в том, что он специально получил дисквалифицирующую желтую, чтобы пропустить матч со «Славией» в холодной Праге 21 января.

  • Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
  • В сезоне ЛЧ у Ямаля 5 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
  • «Барселона» занимает в ЛЧ 14-е место.

Еще по теме:
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше 14
Претенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
22:12
1
Сафонов попал в старт на матч ЛЧ впервые за год
21:58
1
В РПЛ выявили команду без слабых мест
21:41
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб
21:17
5
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА
20:59
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
20:37
3
Радимов объяснил, что было не так с дерби «Спартак» – «Динамо»
19:23
4
ФотоРоссиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате
19:03
5
Слишкович отреагировал на хамские высказывания Талалаева
18:32
4
Думбия определил лучшего игрока ЦСКА в 21-м веке
17:59
Все новости
Все новости
Ямаля заподозрили в намеренной желтой карточке
21:34
Киргизского болельщика «Барселоны» не пустили на «Камп Ноу»
19:48
3
ФотоАршавин посетил экскурсию по «Бернабеу»
16:22
6
Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов
13:25
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
10:13
Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов
09:40
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
09:02
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов
07:47
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)
01:01
3
ФотоЛига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
00:54
1
Лига чемпионов. Автогол Киммиха не помешал «Баварии» обыграть «Спортинг» (3:1), у Гнабри 1+1
Вчера, 22:38
ФотоСалах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ
Вчера, 15:22
4
Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 10 декабря 2025
Вчера, 09:53
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:26
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов
8 декабря
1
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от игры в Лиге чемпионов
8 декабря
4
Где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Где смотреть матч «Кайрат» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 9 декабря 2025
8 декабря
Лигу чемпионов в России можно будет смотреть даже во время отключения интернета
6 декабря
4
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
27 ноября
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
27 ноября
2
Определился первый участник плей-офф Лиги чемпионов
27 ноября
Генич поиздевался над Слотом после 1:4 от ПСВ, переделав его фамилию
27 ноября
Слот прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от ПСВ
27 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
27 ноября
1
«Ливерпуль» выдал худший результат за последние 72 года
27 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 