Канчельскис назвал условие для перехода Баринова в «Спартак»

Андрей Канчельскис считает возможным трансфер капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Спартак».
Ранее сообщалось, что уже согласован его переход в ЦСКА.
«Не удивит Баринов в «Спартаке». Если «красно-белые» предложат сильно больше, чем ЦСКА, то вполне возможно. В современном футболе сейчас все покупается и продается.
Конечно, по меркам РПЛ Баринов – топ-игрок. Он усилит любую команду. Если ЦСКА удастся его подписать бесплатно, это будет шикарное усиление для команды Челестини.
А для «Локомотива» – большая потеря в любом случае», – сказал Канчельскис.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
Источник: «РБ Спорт»