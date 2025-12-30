Канчельскис назвал условие для перехода Баринова в «Спартак»

Андрей Канчельскис считает возможным трансфер капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что уже согласован его переход в ЦСКА.

«Не удивит Баринов в «Спартаке». Если «красно-белые» предложат сильно больше, чем ЦСКА, то вполне возможно. В современном футболе сейчас все покупается и продается.

Конечно, по меркам РПЛ Баринов – топ-игрок. Он усилит любую команду. Если ЦСКА удастся его подписать бесплатно, это будет шикарное усиление для команды Челестини.

А для «Локомотива» – большая потеря в любом случае», – сказал Канчельскис.