Черданцев оправдался за легендарное пьяное интервью

Вчера, 09:50
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев вспомнил обстоятельства знаменитого пьяного интервью во время ЧМ-2014.

– Это была шутка на самом деле. Мы с Костей тогда комментировали матчи ЧМ-2014 для Первого канала. Это была огромная честь, большущее промо в карьере. Поэтому мы с огромным ажиотажем готовились. Параллельно я писал для «Советского спорта». И мне нужно было после последнего матча, который мы проиграли, набросать колонку. А писать колонку после поражения и вылета из большого турнира – это самое противное для журналиста дело, потому что нужно сдержаться в эмоциях. Вот в чeм первопричина.

В колонке я не написал то, что мне хотелось бы. Всe-таки это центральная газета – надо находить более мягкие формулировки. Мне звонит Артeм Локалов, который тогда в «Совспорте» корреспондентом работал, и говорит: «Я тебя очень прошу. Мне нужно буквально несколько вопросов». Я отвечаю: «Тeма, я сейчас пишу колонку для твоей газеты. Можно я отдохну? Я устал». Он напирает: «Мне неудобно, коллеги отказываются. Я хотел, чтобы вы с Костей Геничем были там вдвоeм. Уже с ним договорился».

Я согласился прийти, когда закончу колонку. Выпил ровно две порции кайпириньи (коктейль на основе бразильской водки – кашасы. – Прим. «Чемпионата»). Это ничто. Я был трезвый как стекло, но на очень плохих эмоциях. Это был день, когда все твои ожидания не оправдались. Ты всякий раз ждeшь, что наконец-то чудо произойдeт и мы на чемпионате мира как-то себя покажем. И когда это всe заканчивается, у тебя просто полное опустошение. А тут ещe надо собраться с мыслями, какой-то текст написать и потом ещe вместо того, чтобы с ребятами посидеть в баре, отметить фактически завершение командировки, нужно ещe идти давать обещанное интервью.

Смотрю, сидят Костя, Тeма и хоккейный корреспондент Паша Лысенков. У него камера GoPro. Я говорю: «Подождите, мы ж про устное интервью договаривались». А он такой: «Да это я для себя, в архив поснимаю, ничего особенного». А я уже уставший, мне бы побыстрее всe это закончить, поэтому на съeмку было плевать. И в какой-то момент я решил попаясничать. Иногда люблю клоунаду какую-то дать. У меня весь дневник в младших классах был исписан: «Мешал вести урок. Паясничал. Кривлялся».

Я общался с Локаловым и в основном слушал Костю. Там 90% времени говорит Михалыч, а я ему всe время пальцем показываю, типа: «Дай слово сказать». Но у Михалыча мяч отобрать невозможно, если он сам его не отдаeт. Поэтому я просто кривлялся и паясничал. Вышел, специально ударил ногой какой-то предмет…

– Генич сказал, что ты упал.

– На самом деле, конечно, никуда я не падал – просто двинул какую-то урну. Я считал, что развлекаю Костю. И вообще чемпионат мира закончился, мы разъезжаемся – у нас как бы вечеринка отходная. Компании никакой не было, уже всe закрыто, остаeтся только по домам ехать. Но хотелось эмоции выплеснуть. Я даже не думал, что это куда-то пойдeт. Тогда, в 2014 году, интернет-платформы в самом зачатке были. И никто не представлял, какая на это может быть реакция.

День прошeл, на следующее утро я встаю, и мне звонит Генич: «Ну ты звезда интернета. Паша выложил всe на YouTube, там уже 100 000 просмотров за несколько часов». Я думаю, вроде ничего такого не было – в наше время есть куда более неприличные вещи. Но я не давал согласия на публикацию.

Звоню Сергею «Биги» Егорову, он там редактором был. Говорю: «Серeж, некрасиво, потому что твой коллега попросил об одолжении. Я ему это одолжение сделал, хотя не обязан был давать интервью. Мы договорились, что это устно и никакого видео не будет, тем более с публикацией. Звони Лысенкову и проси, чтобы он это видео удалил». Он отвечает: «Я не могу ему ничего сказать, потому что это его личный канал. В данном случае я не начальник и не командир. Ты же взрослый человек, головой должен думать».

И тут я понимаю, что он прав. Ты должен думать о последствиях того, что делаешь. Особенно если ты человек публичной профессии, и тем более если тебя снимают. Это урок на всю жизнь.

  • Комментатор в профессии с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» Черданцев со дня основания в 2015 году.
  • Уроженец Москвы комментирует матчи, ведет программы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Черданцев Георгий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1770015526
Когда ДПС'ники тормозят в уматень пьяного водилу, то тот тоже уверяет, что хлебнул ВСЕГО два глотка пивка.
Ответить
Красногвардейчик
1770015668
Ну дурёёёёёённнн!!! И детские отмазы своего пьянства))) Ипотека как и Цугундер, до добра не доводят))
Ответить
Бумбраш
1770016656
Алкаши всегда несут какую-то дичь и чердак не исключение
Ответить
...уефан
1770018035
..."Я был не жрамши и не спамши. И в этот день совсем не пимши"...
Ответить
рылы
1770018760
георгий рабинерович черданцев. самый краткий человек.
Ответить
