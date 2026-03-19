Соболева назвали «Роналдо Феномено»

Вчера, 16:25
12

Нападающий «Зенита» Джон Дуран рассказал о взаимоотношениях с другим форвардом команды Александром Соболевым.

– Какие у вас мысли о ближайшем матче с «Динамо»?

– Очень рад, что накануне смог забить махачкалинскому «Динамо» и помог своей команде пройти дальше в Кубке. В воскресенье нас ждет тяжелый, но хороший матч. Соперник сложный – знаю это.

– Как идет ваша адаптация в «Зените»?

– Двигаюсь шаг за шагом. Мне очень нравится клуб, город, поэтому быстро привыкну ко всему, сложностей не будет.

– Как вам официальная презентация, на которой вы сами нанесли на футболку «Зенита» свои номер и фамилию?

– В моей карьере такое в первый раз. Но было приятно получить эти впечатления и разделить их с вами.

– Что скажете об уровне РПЛ?

– Очень конкурентный чемпионат. Много сильных соперников, но мы надеемся завоевать чемпионство.

– Как относитесь к тому, что играете реже вашего конкурента Александра Соболева?

– Соболев – хороший парень, сильный футболист. У нас с ним, как мне кажется, хорошая, здоровая конкуренция, которая идет команде только на пользу. Я с нежностью называю Сашу Роналдо Феномено [смеется]. Мы оба добавляем хороших качеств команде. А кто лучше на данный момент, тот и выходит на поле.

  • Сегодн состоялась презентация Джона Дурана в клубном магазине «Зенит Арена». Игрок сам нанес свою фамилию и номер (9‑й) на игровую форму.
  • 22-летний Дуран, выступающий за «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра», провел за петербуржцев 5 матчей, забил 2 гола.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (12)
bset
1773927115
Лучше его называть Дельфино Пенальтидо
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773929450
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо Дельфина капитаном назначить
Бумбраш
1773934101
Соболь уже Алехандро Дельфиньо,нечего бразилбургскими наречиями путать народ чесной
Император Бомжей
1773935234
В России его называют Феномино Дельфино)))
Хулиганин
1773935663
Анекдот ему расскажите. Доктор у меня яйца звенят. Я феномен? Нет батенька. Вы муд...звон.
Mirak92
1773936459
Мне кажется Dolbo/e/b ему больше подходит
Volrad777
1773937287
Фу он самый мерзкий игрок чемпионата даже дрочеррра дзюбу обогнал
DOCTOR PENALTY
1773938199
Фамилия ДУРАН тоже очень подошла бы соболеву.
Shtthfckup
1773973751
Джон явно глумится над Дельфинио
Oldtrafford83
1773984443
Этот чёрт даже упоминания о феномене не достоин!!!
