Соболева назвали «Роналдо Феномено»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран рассказал о взаимоотношениях с другим форвардом команды Александром Соболевым.

– Какие у вас мысли о ближайшем матче с «Динамо»?

– Очень рад, что накануне смог забить махачкалинскому «Динамо» и помог своей команде пройти дальше в Кубке. В воскресенье нас ждет тяжелый, но хороший матч. Соперник сложный – знаю это.

– Как идет ваша адаптация в «Зените»?

– Двигаюсь шаг за шагом. Мне очень нравится клуб, город, поэтому быстро привыкну ко всему, сложностей не будет.

– Как вам официальная презентация, на которой вы сами нанесли на футболку «Зенита» свои номер и фамилию?

– В моей карьере такое в первый раз. Но было приятно получить эти впечатления и разделить их с вами.

– Что скажете об уровне РПЛ?

– Очень конкурентный чемпионат. Много сильных соперников, но мы надеемся завоевать чемпионство.

– Как относитесь к тому, что играете реже вашего конкурента Александра Соболева?

– Соболев – хороший парень, сильный футболист. У нас с ним, как мне кажется, хорошая, здоровая конкуренция, которая идет команде только на пользу. Я с нежностью называю Сашу Роналдо Феномено [смеется]. Мы оба добавляем хороших качеств команде. А кто лучше на данный момент, тот и выходит на поле.