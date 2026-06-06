Мамаев назвал своего футбольного отца

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о работе с Валерием Газзаевым.

«Валерий Георгиевич Газзаев – мой футбольный отец, который в своe время меня пригласил в ЦСКА. Он не обращал внимания на мою истерику, когда я вообще ничего не понимал в 18 лет.

Я с ним ругался, что хочу уйти, потому что не играю. Он ударил кулаком по столу и сказал: «Можешь говорить что угодно, но ты остаeшься в команде». Наверное, он видел во мне какую-то перспективу.

Благодаря этим обстоятельствам я остался в ЦСКА, а потом мне удалось заиграть и провести там шесть прекрасных лет. Этот человек для меня как футбольный папа, который дал мне путь в футбол высочайшего уровня внутри нашей страны.

С ним я осознал, что нет такого слова «ничья». Есть только одно слово – победа, и любой другой результат воспринимается как трагедия. Это тренер с большой буквы», – заявил Мамаев.