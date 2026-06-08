Мамаев высказался о новой работе в Первой лиге

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от назначения в «Волгу».

Он стал советником президента ульяновского клуба.

«Я назначен на эту должность для усиления спортивного и селекционного направлений клуба. Для меня это абсолютно новый опыт.

Мы хорошо знакомы с президентом клуба, у нас есть некие совместные проекты. В прошлом году я ему уже давал некоторые советы, нюансы. В этом году он уже сделал мне предложение занять полноценную должность.

Ключевой аспект, на котором мы сошлись, что комплектование команды и все остальное тоже будут зависеть от моего какого-то видения, решения.

Новая должность будоражит, хочется, чтобы она приносила пользу клубу и радость болельщикам «Волги». Надеюсь, совместными усилиями у нас все получится», – сказал Мамаев.