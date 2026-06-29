Депутату Милонову не нравится трансферная политика «Зенита»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

«Я против покупки всех этих импортных людей. Пускай чемпионом станет тот, кто сильнее, тот, кто показывает лучший футбол.

А поскольку это делает «Зенит», то скорее всего, они станут чемпионом», – сказал Милонов.