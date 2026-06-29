Талалаев допустил, что Месси забьет 8 голов в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира.

39-летний нападающий забил 6 голов в 3 матчах группового этапа ЧМ-2026.

Он лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Следующий соперник сборной Аргентины – Кабо-Верде в 1/16 финала.

«Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил.

Ему уже 39, двигательная активность падает, но филигранность и правильность решений не просто сохраняются – они не поддаются анализу!

Возьмем второй гол в ворота Австрии. Месси изумительным пасом вывел Альвареса один на один с вратарем. Кто из возрастных футболистов в такой ситуации, да при счете 1:0, продолжил бы движение в штрафную? Никто!

А Лео добежал, доработал эпизод – и через несколько секунд вколотил мяч в сетку! Гений!

Учитывая уровень ближайших соперников в плей-офф, шансы, что он побьет, казалось бы, вечный рекорд Жюста Фонтена (13 мячей за турнир), велики как никогда», – заявил Талалаев.