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  • Тренер сборной Канады оценил выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026

Тренер сборной Канады оценил выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026

29 июня, 11:47

Главный тренер сборной Канады Джесс Марш обратился к игрокам национальной команды после победы над ЮАР (1:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Подумайте о тех двух годах, которые мы провели вместе. О том, что мы говорили – придерживаться плана, оставаться верными нашему стилю, играть агрессивно, использовать свои сильные стороны. Вы показали характер.

Вы герои Канады. Национальные герои. Герои для тех канадских детей, которые будут заниматься футболом. У этого вида спорта большое будущее в стране – благодаря вам. Вы должны гордиться собой и этой победой. Вы шли к этой цели шаг за шагом», – сказал Марш.

Он также ответил на воппросы о выходе команды в 1/8 финала.

«[О победном голе]. Мы понимали, что временами игра будет хаотичной, потому что соперник любит действовать на свободном пространстве и очень опасен в переходных фазах. Старались сохранить свою структуру и постепенно повышать интенсивность игры. План был таким: за счет замен стать еще сильнее и в какой-то момент наказать соперника.

Моменты у нас были на протяжении всей встречи, но нам не хватало хладнокровия в завершении. Затем мяч оказался у Стива [Эустакиу], и я лишь надеялся, что он хотя бы попадет в створ и даст нам шанс. А он взял и забил.

Я не могу не думать о том, сколько труда вложили эти ребята, какой характер они показали. Это канадские герои – именно так я сказал им после матча. Теперь они действительно стали национальными героями. Я невероятно счастлив за них.

[О подготовке к следующей стадии]. Сегодня я лечу в Монтеррей посмотреть следующий матч. Завтра буду на стадионе, чтобы внимательно изучить будущего соперника. Позабочусь о том, чтобы наши ребята хорошо восстановились и были готовы бросить вызов настоящему гиганту.

Неважно, будет это Нидерланды или Марокко. Именно этого я и хотел. Я хотел, чтобы эта команда заслужила право выйти против одного из футбольных гигантов. И именно это мы теперь собираемся сделать», – сказал Марш.

  • Единственный гол в матче забил Стефен Эустакиу на 90+2-й минуте.
  • Канада в 1/8 финала сыграет 4 июля по местному времени с победителем матча Нидерланды – Марокко.

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Источник: BBC
Чемпионат мира Канада ЮАР Марш Джесс
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