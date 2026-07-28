⚡ Зидан возглавил сборную Франции

Зинедин Зидан официально назначен на пост главного тренера сборной Франции.
Он подписал контракт на 4 года.
Ассистентами 54-летнего специалиста станут уже работавшие с ним Давид Беттони и Хамиду Мсаиди. Также ожидается, что в его команду войдут тренер по физподготовке Грегори Дюпон, а также бывшие игроки сборной Франции Фабьен Бартез и Бернар Диомед.
- Ранее национальную команду покинул Дидье Дешам, возглавлявший ее 14 лет.
- Зидан не работал тренером 5 лет после ухода с поста главного тренера «Реала» в июне 2021 года.
Источник: страница сборной Франции в соцсети X