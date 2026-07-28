⚡ Зидан возглавил сборную Франции

Зинедин Зидан официально назначен на пост главного тренера сборной Франции.

Он подписал контракт на 4 года.

Ассистентами 54-летнего специалиста станут уже работавшие с ним Давид Беттони и Хамиду Мсаиди. Также ожидается, что в его команду войдут тренер по физподготовке Грегори Дюпон, а также бывшие игроки сборной Франции Фабьен Бартез и Бернар Диомед.