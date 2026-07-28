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⚡ Зидан возглавил сборную Франции

Сегодня, 12:06
1

Зинедин Зидан официально назначен на пост главного тренера сборной Франции.

Он подписал контракт на 4 года.

Ассистентами 54-летнего специалиста станут уже работавшие с ним Давид Беттони и Хамиду Мсаиди. Также ожидается, что в его команду войдут тренер по физподготовке Грегори Дюпон, а также бывшие игроки сборной Франции Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

  • Ранее национальную команду покинул Дидье Дешам, возглавлявший ее 14 лет.
  • Зидан не работал тренером 5 лет после ухода с поста главного тренера «Реала» в июне 2021 года.

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Источник: страница сборной Франции в соцсети X
Лига наций Чемпионат мира Франция Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Plyash
1785231433
Удачи тебе , Зизу .
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