Талалаев объяснил провал сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о результатах сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.

Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.

Их соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго.

«О сборной Узбекистана. Понятно, она дебютант, на многое не претендовала.

Но 2:11 в трех турах и ни одного очка для команды, имеющей в составе Хусанова, Файзуллаева и Шомуродова, – перебор.

Вот что такое смена тренера. Старое убрали, а новое не построили», – заявил Талалаев.