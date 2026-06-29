Талалаев объяснил провал сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о результатах сборной Узбекистана на ЧМ-2026.
- Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.
- Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.
- Их соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго.
«О сборной Узбекистана. Понятно, она дебютант, на многое не претендовала.
Но 2:11 в трех турах и ни одного очка для команды, имеющей в составе Хусанова, Файзуллаева и Шомуродова, – перебор.
Вот что такое смена тренера. Старое убрали, а новое не построили», – заявил Талалаев.
Источник: «Спорт-Экспресс»