Стало известно, как Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели

Президент ФИФА Джанни Инфантино за первые две недели чемпионата мира преодолел 50 тысяч километров на частном самолете.

Он посетил 24 матча, проходивших по всей Северной Америке. Ранее Инфантино фотографировали на борту бизнес-джета Qatar Airways Executive. Во время нынешнего чемпионата мира он использует самолет Gulfstream G650ER.

Во время группового этапа президент ФИФА неоднократно посещал по два матча в день, причем игры проходили в городах, разделенных сотнями километров. В отдельные дни он совершал сразу по три авиаперелета.

По оценкам BBC, климатический ущерб от использования Инфантино частного самолета всего за две недели сопоставим с годовым объемом выбросов парниковых газов примерно 78 человек.

Самым продолжительным перелетом за первые две недели турнира стал рейс длиной около 4507 километров из Ванкувера в Майами 14 июня после матча Австралия – Турция (2:0).

22 июня самолет преодолел всего 148 километров, перелетев из Филадельфии в аэропорт Тетерборо в штате Нью-Джерси. В тот день Инфантино не посещал матчей, однако уже следующим утром дал интервью в студии Fox News в соседнем Нью-Йорке, после чего отправился на игры в Бостоне и Торонто.

15 июня Инфантино преодолел свыше 4000 километров, совершив перелет из Майами в Сиэтл, где посетил матч Бельгия – Египет (1:1). Затем он отправился примерно на 1545 километров южнее – в Лос-Анджелес, где присутствовал на встрече Иран – Новая Зеландия (2:2).

Позднее президент ФИФА посетил свой 24-й и последний матч группового этапа – встречу Португалия – Колумбия (0:0) в Майами.

С начала турнира и по 27 июня частный самолет пролетел не менее 50 122 километров, проведя в воздухе более 66 часов.