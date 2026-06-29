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  • Стало известно, как Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели

Стало известно, как Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели

29 июня, 00:05
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино за первые две недели чемпионата мира преодолел 50 тысяч километров на частном самолете.

Он посетил 24 матча, проходивших по всей Северной Америке. Ранее Инфантино фотографировали на борту бизнес-джета Qatar Airways Executive. Во время нынешнего чемпионата мира он использует самолет Gulfstream G650ER.

Во время группового этапа президент ФИФА неоднократно посещал по два матча в день, причем игры проходили в городах, разделенных сотнями километров. В отдельные дни он совершал сразу по три авиаперелета.

По оценкам BBC, климатический ущерб от использования Инфантино частного самолета всего за две недели сопоставим с годовым объемом выбросов парниковых газов примерно 78 человек.

Самым продолжительным перелетом за первые две недели турнира стал рейс длиной около 4507 километров из Ванкувера в Майами 14 июня после матча Австралия – Турция (2:0).

22 июня самолет преодолел всего 148 километров, перелетев из Филадельфии в аэропорт Тетерборо в штате Нью-Джерси. В тот день Инфантино не посещал матчей, однако уже следующим утром дал интервью в студии Fox News в соседнем Нью-Йорке, после чего отправился на игры в Бостоне и Торонто.

15 июня Инфантино преодолел свыше 4000 километров, совершив перелет из Майами в Сиэтл, где посетил матч Бельгия – Египет (1:1). Затем он отправился примерно на 1545 километров южнее – в Лос-Анджелес, где присутствовал на встрече Иран – Новая Зеландия (2:2).

Позднее президент ФИФА посетил свой 24-й и последний матч группового этапа – встречу Португалия – Колумбия (0:0) в Майами.

С начала турнира и по 27 июня частный самолет пролетел не менее 50 122 километров, проведя в воздухе более 66 часов.

  • Чемпионат мира впервые проводится сразу в трех странах.
  • На турнире впервые выступает 48 команд.

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Источник: BBC
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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Plyash
1782707554
Сам себе придумал и организовал ЧМ-26 , пусть сам мучается . Видимо , на ЧМ-30 надо будет вдвое увеличить количество участников , пусть денежки плывут в чемоданы с логотипом ФИФА . Рожы уже растянулись , не лопнут .
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rash1959
1782714796
Он наверно не томился на регистрации и не пережидал план "ковёр", не вызывал такси...
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FFR
1782715195
Что поделаешь, работа такая.
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