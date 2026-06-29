Фелипе Аугусто прокомментировал трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о переходе в петербургский клуб из «Трабзонспора».
«Считаю, что приехать сюда – большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня.
Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в «Зенит». Сейчас счастлив быть здесь», – заявил бразильский футболист.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
- Бразилец будет выступать за «Зенит» под девятым номером.
Источник: «Чемпионат»