Фелипе Аугусто прокомментировал трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о переходе в петербургский клуб из «Трабзонспора».

«Считаю, что приехать сюда – большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня.

Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в «Зенит». Сейчас счастлив быть здесь», – заявил бразильский футболист.