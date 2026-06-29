Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов похвалил экс-тренера петербургской команды Дика Адвоката.

– На связи ли с Диком? Как вам его работа в сборной Кюрасао?

– Отличная. С Диком я не на связи. Но за Кюрасао смотрел. Очень рад, что забили немцам, сыграли вничью. Это историческое достижение для такой небольшой страны.

Понятно, что там играют не те люди, которые непосредственно живут в этой стране, а натурализованные голландцы, но всe же.