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  • Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао

Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао

29 июня, 15:06

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов похвалил экс-тренера петербургской команды Дика Адвоката.

– На связи ли с Диком? Как вам его работа в сборной Кюрасао?

Отличная. С Диком я не на связи. Но за Кюрасао смотрел. Очень рад, что забили немцам, сыграли вничью. Это историческое достижение для такой небольшой страны.

Понятно, что там играют не те люди, которые непосредственно живут в этой стране, а натурализованные голландцы, но всe же.

  • Сборная Кюрасао вылетела с ЧМ-2026, заняв последнее место в группе с Германией, Эквадором и Кот-д'Ивуаром.
  • Они набрали одно очко, сыграв вничью с эквадорцами.
  • Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Кюрасао Зенит Адвокат Дик Зырянов Константин
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