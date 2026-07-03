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В «Зените» оценили выступление Дурана за клуб

3 июля, 18:00
8

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре Джона Дурана за петербургскую команду.

– Как вы оцените нахождение Джона Дурана в «Зените»? Забил два мяча и уехал.

– Дуран был взят в аренду, поэтому он и уехал. Мы не подписывали с ним долгосрочный контракт, его аренда истекла – человек уехал.

– Почему у него не получилось в «Зените»?

– Спрашивать нужно у него.

  • Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
  • Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
  • В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Зенит Дуран Джон Зырянов Константин
Комментарии (8)
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Цугундeр
1783091037
Неблагодарное занятие считать дуранов. Можно и заснуть.
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Император Бомжей
1783092096
Ребятушки, не забывайте, идет сбор денег на химическую кастрацию сильного мозга, не хватает рубля! Скиньтесь все, у кого есть возможность !! Не важно за кого ты болеешь, Спартак, ЦСКА ИЛИ Ахмат! Вместе, мы сделаем чудо и отрежем ему шприцом его шары, что б он не долбил собак под мостом!
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Император 1
1783092439
Плохо выступил, 2 гола и те с пенальти.
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deniskkuznets
1783098246
Комментарий скрыт модератором
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САДЫЧОК
1783100168
Смешно! Этот, Дуран очень не плохо играл. Но его свои же и затравили.Он намного лучше играл, чем Дельфин или какой то Кондаков, который карьеру начал с нырка для пенальти.
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alefreddy
1783100727
бабки на ветер или гумно на вентилятор
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vvv123
1783260731
Хусим, зачем брали?
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