В «Зените» оценили выступление Дурана за клуб

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре Джона Дурана за петербургскую команду.

– Как вы оцените нахождение Джона Дурана в «Зените»? Забил два мяча и уехал.

– Дуран был взят в аренду, поэтому он и уехал. Мы не подписывали с ним долгосрочный контракт, его аренда истекла – человек уехал.

– Почему у него не получилось в «Зените»?

– Спрашивать нужно у него.