В «Зените» оценили выступление Дурана за клуб

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре Джона Дурана за петербургскую команду.
– Как вы оцените нахождение Джона Дурана в «Зените»? Забил два мяча и уехал.
– Дуран был взят в аренду, поэтому он и уехал. Мы не подписывали с ним долгосрочный контракт, его аренда истекла – человек уехал.
– Почему у него не получилось в «Зените»?
– Спрашивать нужно у него.
- Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
- Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
- В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»