Тарханов определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Российский тренер Александр Тарханов оценил победу «Спартака» над «Родиной». Он назвал московский клуб главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:0 в 1-м туре РПЛ.

Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Следующий соперник красно-белых – «Ахмат».

«Изначально было понятно, что «Спартак» выиграет у «Родины». Уровень футболистов намного выше. Хотя «Родина» сопротивление оказала.

Они играют тем составом, который был в Первой лиге. Им нужны укрепления под РПЛ, иначе грозит борьба за выживание. Можно вспомнить «Балтику», которая несколько лет назад не укрепилась перед чемпионатом, а затем увязла на последнем месте. Хотя мне понравился футбол «Родины», они не просто бегали, а играли.

У «Спартака» очень хороший уровень футболистов. Наверное, это главный конкурент «Зенита» в борьба за чемпионство. При новом тренере [Карседо] они выглядят намного лучше», – сказал Тарханов.