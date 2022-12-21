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Александр Тарханов
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
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3
19:23
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20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
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19:19
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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18:10
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18:04
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17:53
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17:22
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17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
5
16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
7
16:27
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16:11
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Александр Тарханов
Тренер
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Фамилия
Тарханов
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 сентября 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
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Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Енисей
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
26.08.2020
Енисей
2 : 1
Волгарь
28 февраля
13:29
«Дзюба – зависимый игрок». Тарханов сравнил форварда «Локомотива» с Холандом
6
10:46
«Игнатов заборол соперника». Тарханов считает, что судьи ошибочно засчитали гол Зобнина
10
24 февраля
11:17
Тарханов заявил, что гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитывать
2
23 февраля
22:59
Тарханов: «Вероятно, Кокорин взялся за ум. Он может вернуться в сборную»
3
28 января
15:11
Тарханов: «Дзюба сильнее Чалова. Это хороший вариант для ЦСКА»
7
20 января
09:42
Тарханов: «РПЛ сильнее чемпионата Замбии. Наша лига точно входит в десятку лучших»
21 декабря 2022
13:59
Тарханов назвал неоднозначным решение Сычевого перейти в «Крылья»: «Может вылететь с клубом в Первую лигу»
13 декабря 2022
19:38
Тарханов ответил, способен ли Ловрен остановить Месси в полуфинале ЧМ-2022
3
24 ноября 2022
20:18
Тарханов: «Сербия сможет преподнести сюрприз Бразилии»
1
21 ноября 2022
09:49
Тарханов объяснил важность матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
4
19 ноября 2022
11:54
Тарханов: «Сборная России не вышла бы из группы на ЧМ-2022»
18 ноября 2022
19:46
Тарханов назвал «яркое пятно» сборной России в матче с Таджикистаном
4
12:32
Тарханов: «Всегда проще сказать, что сборная – говно, но нужно наигрывать состав»
3
15 ноября 2022
13:10
Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин» вместо Слуцкого
1
6 ноября 2022
13:47
Тарханов назвал клуб РПЛ, где пригодился бы Дзюба
3 ноября 2022
13:57
Тарханов: «Возможно, Сычевой перейдет в «Спартак»
1
18 октября 2022
21:23
Тарханов: «За что дисквалифицировать Федотова? Клоун – это профессия»
5
16 октября 2022
11:30
Тарханов: «Конечно, Сафонов ошибся в матче с «Ахматом»
2
7 октября 2022
20:52
Тарханов назвал проблему «Химок». Команда не побеждает два месяца
4 октября 2022
22:53
Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство
4
2 октября 2022
12:19
Тарханов: «Спартак» образцово сыграл против «Зенита»
29 сентября 2022
15:57
Тарханов назвал условие, при котором «Спартак» победит «Зенит»
3
22 сентября 2022
18:44
Тарханов: «Говорят, киргизы очень серьезно настраиваются на матч с Россией»
4 сентября 2022
10:57
Тарханов: «Никто не будет вкладывать в «Спартак» столько, сколько Федун»
2
27 августа 2022
14:45
Тарханов готов возглавить «Химки»
2
16 августа 2022
11:29
Тарханов назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Дзюбы
1
9 августа 2022
12:59
Тарханов назвал возможную причину увольнения Юрана из «Химок»
6
26 июля 2022
10:08
Тарханов: «Спартак» стал и думать, и играть по-другому»
18 июля 2022
12:12
Тарханов указал на главную проблему «Спартака»
3
30 июня 2022
08:23
Тарханов назвал четыре команды РПЛ, которые мог бы усилить Дзюба
3
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29.10.2017 09:55
«Урал» среди лидеров РФПЛ. Как так вышло?
До Лиги чемпионов осталось всего три очка.
26
24.04.2017 16:00
Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе
Как Слуцкий дебютировал в роли комментатора, стоило ли Тарханову увести «Урал» с поля «Зенита» и почему круче Месси нет никого? Ответы в нашей традиционной рубрике.
5
09.04.2017 16:30
«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе
Злой гений Тарханов, чемпионство «Спартака» и мечта Юрия Дудя – в нашей традиционной твиттер-рубрике.
3
07.04.2017 11:45
«Урал» вышел в финал Кубка России. Как это было
«Урал» пробрался в финал Кубка России через кризисный «Рубин». Павел Зорапетян сходил на футбол в Екатеринбурге, став свидетелем исторического достижения оранжево-черной команды.
5
03.11.2016 21:30
Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня
Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА за крупное поражение в Монако. Тарханов вернулся в «Урал». Лучший вратарь Лиги чемпионов сломал руку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
16
18.12.2015 23:45
Кержаков продолжит карьеру в «Цюрихе». Дайджест событий дня
«Сьон» хочет зимой пригласить Роналдиньо. Хиддинк пока не согласился работать в «Челси». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
17.10.2015 12:30
Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»
Советник президента «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.
26.08.2015 00:16
«Шахтер» и «Валенсия» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Дайджест событий дня
У «Кубани» будет новый спортивный директор. «Урал» возглавит Тарханов. «Олимпиакос» не будет исключен из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
26.08.2017 17:59
«Мама рассказывала, что я всегда хотел быть Марадоной.». Он потускнел в тени Акинфеева.
Говорим об одном из самых надежных вратарей РФПЛ, который к сожалению не заиграл за сборную, потускнев под тенью Акинфеева.
2
12.04.2017 17:20
Главный русский форвард этой весны. Кто он такой?
Забив пять голов в семи матчах, Владимир Ильин дерзко ворвался в большой футбол и уже метит в сборную. Блог Vanity Fair – о главном открытии этой весны.
5
06.11.2016 12:00
As agreed. То, чье имя нельзя называть
Матч «Урала» с «Тереком» вызвал мощный резонанс. Дождавшись, пока страсти поутихнут, разбираемся, куда уходит корнями эта история, и почему Скрипченко, как и Гончаренко, быстро нашел новую работу.
8
05.10.2016 18:00
Результативный Миранчук и ассистент Караваев. Как русские выступают в Европе
«Славия» Тарханова вышла на победный путь. Митрюшкин много пропускает, но «Сьон» все равно выигрывает. Нойштедтер окончательно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших легионерах на европейских полях.
9
28.09.2016 17:00
Парикмахер Аршавин и бомбардир Корян. Как русские выступают в Европе
Митрюшкин снова отыграл на ноль и попал в сборную. Адвокат посадил Нойштедтера на лавку. Миранчук — лучший бомбардир. Блог «Русские и тут» рассказывает, чем наши легионеры занимаются в футболе Европы.
3
21.09.2016 09:30
Преображение Коряна и гекса-трик в Португалии. Как русские выступают в Европе
Асильдаров забил в Казахстане. Черышев продолжает набор формы. Нойштедтер неожиданно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские легионеры выступают в Европе.
6
01.09.2016 12:00
Нойштедтер играет везде, Корян на кураже. Как русские выступают в Европе
Караваев снова результативен. Тарханов добивается первого успеха. Митрюшкин пропускает, но «Сьон» добивается успеха. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами.
3
24.08.2016 16:00
Дебют Караваева и соло Гатагова. Как русские выступают в Европе
Ходжаниязов удалился и наблюдал за разгромом. Тарханов не может взбодрить «Славию». Митрюшкин еле успевает вытаскивать мяч. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших футболистах, играющих за европейские команды.
3
18.08.2016 10:50
Вратарь Васютин забил гол. Хомуха остался без работы. Как русские играют в Европе
Митрюшкин отдыхает от поражений. Корян вернулся в молодежку. Аршавин снова помогает «Кайрату». Блог «Русские и тут» рассказывает об игре российских легионеров.
6
26.06.2016 17:15
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.
24
31.05.2016 10:48
Дубль Черчесова. Неоднозначные итоги для Кержакова. Как прошел сезон для русских в Европе
Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.
1
17.05.2016 13:54
Черчесов сделал чемпионский дубль. Миранчук забил в Эстонии. Как русские играют в Европе
Митрюшкин снова геройствует. Гасилин забил важный для себя гол. Аршавину подарили кимоно. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки провели европейские футбольные выходные.
5
11.05.2016 16:10
Аршавин выбыл из строя. Митрюшкин помогает «Сьону». Как русские выступают в Европе
«Легия» Черчесова одержала победу в самом важном матче сезона. Наши легионеры провалили уик-энд в «Шальке». «Славия» прервала серию неудач. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки показали себя на европейских полях.
4
04.05.2016 14:28
«Легия» Черчесова выиграла Кубок. Черышев травмировался. Как русские выступают в Европе
Кержаков не спасает «Цюрих» от поражения. Гасилин оставляет след в Германии. Митрюшкин зарабатывает авторитет среди болельщиков. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские футболисты провели футбольные выходные в Европе.
6
27.04.2016 17:30
Митрюшкин дебютировал за «Сьон». Аршавин забил за «Кайрат». Как русские играют в Европе
«Легия» снова побеждает. Корян превращается в мастера голевых передач. Кержаков не в силах спасти «Цюрих». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты провели европейские футбольные выходные.
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