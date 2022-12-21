Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Александр Тарханов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Федорович
    Фамилия Тарханов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 сентября 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Енисей 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2020 Енисей 2 : 1 Волгарь
    • Читайте нас: 
    11