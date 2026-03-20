Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался по поводу отстранения защитника команды Мойзеса от тренировок с основным составом.

Во вторник после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России между игроком и главным тренером красно-синих Фабио Челестини произошла перепалка. Позднее на тренировке остальная часть команды выразила поддержку 50-летнему специалисту.

– Как вы относитесь к ситуации вокруг Мойзеса, которого отстранили от тренировок из-за ссоры с Челестини?

– Игрок не должен указывать главному тренеру на что-то. Он должен выполнять требования наставника и больше ничего. Считаю, что его правильно отстранили.

– Не удивило, что именно Мойзес попал в такую ситуацию. Он лидер по натуре, боец.

– Видимо, у него нервы сдали. Плюс он получил удаление в том матче, после которого это и случилось. Наверное, он не сумел справиться с эмоциями.

– Как скоро его вернут в команду, как думаете?

– Думаю, что скоро вернут. Он извинится перед Челестини. Это хороший футболист, который нужен команде.

– Может быть, стоило применить к футболисту менее строгое наказание – штраф, например. Отстранение – это верное решение?

– Думаю, что применят еще что-нибудь помимо отстранения.

– Насколько сложно будет развернуть ситуацию обратно? Не утратит ли Мойзес доверие не только тренера, но и партеров по команде?

– Не думаю, что утратит, хотя тут надо хорошо знать футболиста и быть в команде. А Челестини его сейчас отлично знает. Только он может сказать, почему так произошло. Хотя понятно, что после стольких поражений нервная система игрока плохо сработала.

– Но сейчас у всех игроков ЦСКА тяжело на душе, но никто так себя не ведет, как Мойзес.

– Там молодые ребята. Они же не будут что-то высказывать тренеру. Такое обычно делают более опытные игроки. Хотя никому нельзя ругаться с тренером и винить его в чем-то, даже самым опытным ребятам.

– Справится ли Челестини с этим коллапсом, все-таки ситуация сложная?

– Он опытный тренер, думаю, справится. В чемпионате будет сложно побороться за медали. Это теперь и от конкурентов зависит. А в Кубке России можно бороться. Там «Крылья Советов» теперь в соперниках.

– Допускаете, что до конца сезона Челестини не доработает?

– Ситуация развивается так, что всего можно ожидать. Но мне кажется, он исправит положение дел и доработает до конца сезона.

– Не напоминает ли вам ситуация 1997 год, когда часть игроков ЦСКА разделилась на два лагеря и ушла вслед за вами в «Торпедо». Есть какие-то сходства?

– Да, я тогда руководил ЦСКА, но никаких сходств с нынешней ситуацией не нахожу. Там был конфликт с армией. Часть игроков меня поддержала. И кто захотел, а я никого не заставлял, решил уйти со мной.