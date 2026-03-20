  • Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Сегодня, 13:30
28

Комментатор Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Мы видим, что в каждом матче «Зенит» бьет пенальти, а то и не один. Это вообще безобразнейший пенальти. Безобразнейший!

Ровно такой же пенальти уже в этом сезоне был назначен в матче «Балтика»«Сочи» в первом круге. Тогда в ЭСК признали, что пенальти левый. Признали, что это была ошибка арбитров и ВАР.

Сейчас ровно такая же ситуация. Причем в поле принимает решение Кукуян правильное, а его зовут на ВАР. Где там можно было увидеть… Я пять раз крутил туда, сюда… Ну где? Кукуян озвучил, что это фол по неосторожности. Где там фол?» – сказал Генич.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Айболид
1774003257
И этот не удержался от соблазна . "Сверху" поступила команда "фас" , подкреплённая финансово . А геничи они такие , подкие на гонорары .
Ответить
Юбиляр
1774004016
Никто не хочет быть причастен к этому позору, поэтому и выкладывают свои обличения !!! Тут настолько ВСЁ ОЧЕВИДНО, что даже свои уже офигивают!!!
Ответить
slavа0508
1774004026
Вопрос на засыпку . сколько Зенит пробил педалей в этом сезоне ???
Ответить
Спартач80
1774004095
Крысы бегут с тонущего корыта.
Ответить
Спартач80
1774004290
Питер = пенальти, это понимают даже самые отбитые цугундеры =)))))
Ответить
NewLife
1774004898
Какой Гнидыч смелый. Когда уже все высказались, решил примкнуть.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774005382
Свинарня негодует. Скоро тур, снова будут ныть. Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1774006329
Генич столько слов сказал, а админы только одно насчитали. Это как спартач80, умеет считать до трех, а картошкой и своей жопой торгует.
Ответить
subbotaspartak
1774011496
Подарок от РФС на юбилей. 100 пенальти. Каждому!!!
Ответить
Cleaner
1774013496
Зенит российского футбола! Забашлял ВСЕМ, чтобы было очередное КУПЛЕННОЕ за БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ чемпионство! СТЫДНО за Зенит и за продажных судей...(((
Ответить
