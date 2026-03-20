Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Комментатор Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Мы видим, что в каждом матче «Зенит» бьет пенальти, а то и не один. Это вообще безобразнейший пенальти. Безобразнейший!

Ровно такой же пенальти уже в этом сезоне был назначен в матче «Балтика» – «Сочи» в первом круге. Тогда в ЭСК признали, что пенальти левый. Признали, что это была ошибка арбитров и ВАР.

Сейчас ровно такая же ситуация. Причем в поле принимает решение Кукуян правильное, а его зовут на ВАР. Где там можно было увидеть… Я пять раз крутил туда, сюда… Ну где? Кукуян озвучил, что это фол по неосторожности. Где там фол?» – сказал Генич.